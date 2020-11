Manden bag Pfizer-vaccine med vovet påstand

Det meste af 2020 har været præget af én ting. Coronavirus.

Men nu er det snart slut. I hvert fald hvis man skal tro Uğur Şahin, der vovet forudser, at coronavirus-pandemien snart er forbi. Takket være deres vaccine.

- Hvis spørgsmålet er, om vi kan stoppe den her pandemi med vores vaccine, så er svaret ja. Jeg tror, at selv om der kun er en beskyttelse mod en virusinfektion med symptomer, så vil det alligevel give en dramatisk effekt.

Professor Uğur Şahin er håbefuld. Foto: Ritzau Scanpix/Fabian Bimmer

- Vaccinen hindrer covid-19 at få adgang til cellerne. Men selv om virus alligevel skulle finde en vej ind, så vil t-cellerne (en type hvide blodlegemer, der er essentielle for immunforsvaret, red.) eliminere den, siger Uğur Şahin i et interview med The Guardian.

Samtidig fortæller direktøren, at Pfizer og BioNTech vil få flere kritiske svar om vaccinens effektivitet i løbet af de næste uger og måneder. Blandt andet om den også vil stoppe virus hos personer uden symptomer.

Derudover er hans håb, at du ved to skud med vaccinen med tre ugers mellemrum kan blive immun i mindst et år.

Om tre måneder

Ekstra Bladet har tidligere talt med professor Søren Riis Paludan, der forsker i virus og vacciner ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at hvis alt går vel, så kan de første blive vaccineret i løbet af tre måneder.

- Vi er et par måneder fra at have svar på, om Pfizers resultater er så lovende, som de siger. Hvis det er så lovende, som de siger, så vi er nok tre måneder fra, at de første bliver vaccineret, har han sagt til Ekstra Bladet.

Donald Trump sagde fredag aften på et pressemøde, at han forventer, at en vaccine fra medicinalselskabet Pfizer vil blive hastegodkendt, så den kan være klar til april.