Manden bag Twitter hacket

Twitter-chefen Jack Dorseys egen profil på det sociale medie er blevet hacket.

Det bekræfter Twitter selv i et tweet.

'Vi er klar over, at Jack blev 'compromised', og vi undersøger, hvad der skete', skriver de.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Fredag aften dansk tid begyndte Jack Dorseys profil, der har mere end fire millioner følgere, at spytte tweets ud med få sekunder eller minutters mellemrum.

Tweetsene var meget offensive, og der blev både tweetet racistiske budskaber og bombetrusler, skriver The Independent.

Ekstra Bladet nåede også at se nogle af tweetsene, inden de blev slettet fra profilen. Et af dem lød 'Hitler did nothing wrong' (Hitler gjorde intet forkert, red.).

Der gik kun få minutter, fra Jack Dorsey begyndte at dele og skrive unormale opslag, til at situationen tilsyneladende kom under kontrol. Alle opslagene fra hackernes side af er blevet fjernet.

Ikke nok med, at selv en person Jack Dorsey kan blive hacket, og at der er blevet skrevet en lang række upassende budskaber i hans navn, har hackerne også haft mulighed for at kunne læse hans private beskeder på det sociale medie.

Flere internationale medier skriver, at det med al sandsynlighed er en hackergruppe med navnet Chuckle Gang, der står bag. De refererede i hvert fald til sig selv som The Chuckle Gang i flere tweets.