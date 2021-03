Manden bag Watergate-indbrud er død

George Gordon Liddy, kaldet G. Gordon Liddy, er død. Han blev 90 år gammel.

Det skriver New York Times.

G. Gordon Liddy var tidligere FBI-agent, som i samarbejde med CIA-agenten Everette Howard Hunt planlagde og gennemførte de indbrud i Watergate-bygningen i 1972, som siden ledte til præsident Richard Nixons afgang.

Bygningen husede Demokraternes hovedkontor, og formålet med indbruddene var at skaffe informationer om demokraternes kampagne og at plante aflytningsudstyr.

Under retssagen nægtede Liddy at afgive forklaring om de handlinger, han udførte på vegne af Det Hvide Hus, og han blev idømt den længste fængselsstraf af de medvirkende på seks til 20 års fængsel. Han afsonede dog blot 52 måneder.

Han blev blandt andet dømt for indbrud, ulovlig aflytning og for at nægte at afgive forklaring foran Senatet.

Senere i livet begav han sig blandt andet ud i mindre filmroller, før han endte med at starte sit eget radioprogram, 'The G. Gordon Liddy Show', som kørte fra 1992, til han gik på pension i 2012.

G. Gordon Liddy døde i sin datters hjem tirsdag, bekræfter hans søn Thomas P. Liddy over for New York Times og fortæller, at han led af Parkinsons Sygdom.