Mandlig pædagog diskrimineret: Kvinde rakte ham hånden

Så er der nyt fra Ligebehandlingsnævnet, som er nået frem til, at en mandlig pædagog blev forskelsbehandlet på grund af sin religion.

Manden, der er en meget troende muslim, havde søgt en stilling i et vikarkorps, men under jobsamtalen nægtede han at give den kvindelige rekrutteringsmedarbejder hånden.

Se også: Taxichauffør nægtede at give hånd - får 10.000 kr. i erstatning

Han forklarede omhyggeligt, at hans principper og religion forbød håndtryk til kvinder.

Ingen kram og kindkys

'Jeg hilser ikke på det modsatte køn med håndtryk, kram eller kindkys, men lægger i stedet hånden på hjertet med samtidig øjenkontakt for at markere ydmyghed og respekt,’ forklarede han over for Ligebehandlingsnævnet.

Men i vikarbureauet havde de været noget bekymrede. De sender nemlig vikarer ud til kunder i plejesektoren, hvor de arbejder med folk med fysiske og psykiske handicap.

’Derfor forekommer situationer, hvor vikaren fysisk skal assistere kvindelige borgere og herunder udvise omsorg og nærvær,’ forklarede bureauet, hvor korpset består af en tredjedel ansatte med af anden etnisk herkomst, herunder arabisk.

Se også: Muslim får 10k for at nægte at røre kvinde: Hvad får kvinden?

Firmaet frygtede, at den meget religiøse jobkandidat ikke ville drage den nødvendige omsorg, så jobsamtalen blev hurtigt afsluttet uden ansættelse.

Krænket og ydmyget

Nu beskyldte han firmaet for racisme.

Han fandt det ’ frygtindgydende, at så åbenlys diskrimination kan finde sted. Han føler sig krænket og opfatter det som grundlæggende urimeligt, at han til en jobsamtale skal bedømmes og ydmyges som følge af sit navn, hudfarve og religiøse orientering.’

Firmaet afviste alle beskyldningerne, men nævnet nåede frem til firmaets praksis med at ’række hånden frem til hilsen’… ’stiller personer med klagers religiøse overbevisning ringere end andre.’

Se også: Vred politiker om håndtryk-sag: Selv i Tyrkiet ville taxachauffør blive fyret

Indirekte forskelsbehandling

’Der er på denne baggrund påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro.'

Men vikarbureauet blev ikke dømt for forskelsbehandling, fordi der er forskellige udlægninger af, hvad der skete under jobsamtalen. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke vurdere, om vikarbureauet under samtalen forsøgte at afklare mandens holdning til at udføre plejearbejde hos kvindelige borgere.

Tog ikke stilling

Netop det spørgsmål var så afgørende i bedømmelsen af, om han var blevet forskelsbehandlet, at nævnet ikke tog stilling til spørgsmålet.

Se også: Læge nægter at give kvinder hånd: I diskriminerer mig!

Da den kvindelige vikarformidler ikke har klaget til Ligebehandlingsnævnet, har nævnet ikke vurderet, om hun blev forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Manden har overfor nævnet oplyst, at han sagtens kan udføre pleje på kvindelige borgere.

Se også: Fyr med arabisk navn forsinket: I æreskrænker mig