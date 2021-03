Maner rygter i jorden: Man kan godt få erstatning

Covid-19-pandemien har i løbet af det seneste år vist sig at have en helt særlig evne til at dele vandene på mange forskellige parametre, der især handler om, i hvor høj grad det er nødvendigt at lukke landet ned for at komme virussen til livs.

En anden måde at komme virussen til livs er ved hjælp af vacciner, og selvom et stort flertal af befolkningen har i sinde at takke ja til vaccinen, er der en vis procentdel af danskerne, der ikke ønsker at tage imod vaccinen.

Selvom det foreløbig ser ud til at forekomme yderst sjældent, at der er alvorlige bivirkninger ved nogen af de godkendte vacciner mod covid-19, er der alligevel danskere, der frygter bivirkningerne ved vaccinerne.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Læge Tue Flindt Møller forklarer, hvordan man skal forholde sig til bivirkninger fra coronavaccinen.

Vaccineret sundhedsansat udskrevet efter blodprop

I den forbindelse er der tilmed flere, der blandt andet på sociale medier hævder, at man er på egen hånd, hvis man skulle være så uheldig at få en alvorlig bivirkning af en vaccine. Og de seneste dage er Ekstra Bladet også blevet kontaktet af flere læser, der mener, at vi bør gøre opmærksom på det faktum.

Baggrunden for påstandene er, at blandt andre AstraZeneca har indgået aftaler med de fleste lande om, at de ikke kan holdes ansvarlig for de negative følgevirkninger, vaccinen måtte have på de vaccinerede. Det omtalte blandt andre Reuters i sommer.

EU-agentur: Vi er overbeviste om AstraZenecas fordele

Det har fået danskere til at tro, at man dermed ikke kan få erstatning - hverken personligt eller via sit forsikringsselskab - hvis man skulle blive ramt af alvorlige bivirkninger.

- Kede af det florerer

Men sådan forholder det sig slet ikke i Danmark, understreger Patienterstatningen over for Ekstra Bladet. I Danmark er det nemlig til enhver tid staten, der udbetaler erstatning til patienter, som er garanteret erstatning uanset hvilken aftale eksempelvis EU har lavet med en producent.

- Vi er kede af, at det florerer, at man ikke kan få erstatning, fordi EU har indgået en aftale med nogle producenter. Det er rigtig ærgerligt, for uanset hvad der findes af europæiske aftaler, så giver den danske lovgivning patienterne ret til erstatning for sjældne og alvorlige bivirkninger, siger Karen-Inger Bast, der er direktør i Patienterstatningen, til Ekstra Bladet.

Fjerner vaccine-kritik

Hun fortæller, at hvis man har mistanke om, at man har fået en alvorlig bivirkning som følge af en vaccine, skal man i alle tilfælde rette henvendelse til Patienterstatningen, som så vurderer, om man er berettiget til erstatning.

- Helt grundlæggende er man berettiget til erstatning, hvis vi vurderer, at der er en årsagssammenhæng mellem patientens tilstand og vaccinen, siger hun.

Her nævner hun som eksempel, at man i øjeblikket er ved at vurdere, om vaccinen fra AstraZeneca er årsag til blodpropper.

Skal kunne tåle at få feber

Hvorvidt man kan få erstatning er også et spørgsmål om, hvor alvorlige bivirkninger, der er tale om, da man skal kunne 'tåle noget'.

- Man skal kunne tåle at få feber i nogle dage, og at det gør ondt i skulderen og man er utilpas. Men hvis man får en alvorlig og sjælden bivirkning, skal man ikke kunne tåle det, siger hun.

Slutdato for vacciner rykkes tre uger frem

Hun fortæller, at der ved andre vacciner blandt andet er eksempler på, at patienter har fået neurologiske forstyrrelser i benene, som siden har ført til erstatning.

Behandlingsfejl også omfattet

Som modtager af vaccinen er det muligt at få erstatning, både hvis eventuelle bivirkninger skyldes selve vaccinen eller hvis det skyldes, at den er givet forkert.

- Så er der tale om en behandlingsfejl, og det hører også under os. Det kan eksempelvis være, hvis man har givet en vaccine til en, som ikke burde have fået den, eller hvis man ved vaccinationen eksempelvis har ramt en nerve.

En eventuel erstatnings størrelse afhænger af blandt andet ens alder og ens lønindkomst. Beløbet er bestemt af Erstatningsansvarsloven og er afhængig af det tab, man har lidt som følge af en eventuel skade.