Sydjyllands Politi oplever i disse dage, at mange borgere søger mod grænsen til Tyskland for at handle toldfrit.

Men grænsen er endnu ikke åben for fri indrejse, og derfor bliver danskerne stoppet.

Det oplyser politiet på Twitter.

'Vent til grænsen åbner og spar jer for en forgæves køretur og ærgelserne,' skriver Sydsjyllands Politi.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra politiet.