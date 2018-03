Mange kvæstede: Skiløbere slynget ud af løbsk lift

Se videoen af de voldsomme scener ovenfor

Det gik fredag dramatisk for sig, da minimum ti personer brutalt blev slynget af en stolelift, der pludselig kørte baglæns i et hæsblæsende tempo.

Ulykken skete ved skisportstedet Gudauri i området af samme navn, der ligger 120 kilometer fra den georgiske hovedstad Tbilisi. Blandt de kvæstede er en gravid kvinde fra Sverige, ligesom en person fra Ukraine brækkede hånden ved ulykken.

Georgiens indenrigsministerium bekræfter over for det engelske medie The Telegraph, at udrykningspersonale ankom hurtigt til stedet, hvor flere af de kvæstede blev transporteret med helikopter til hospitalet.

Samtidig har man indledt en undersøgelse af ulykken, bekræfter det østrigske firma Doppelmeyr Garaventa Group, der er producenten af skiliften:

- Vores medarbejdere er på vej til Gudauri for at undersøge ulykken nærmere, siger en talsmand fra Doppelmayr.

Doppelmeyer er eller kendt som en af de førende producenter af skilifts til skisportsteder rundt om i verden.