Mange kvinder i den danske filmbranche oplever sexchikane

Den danske film-, tv- og teaterbranche oplever store problemer med grænseoverskridende adfærd.

Det viser en ny rapport, der blev bestilt af fire brancheforeninger i 2019 i kølvandet på den første MeToo-bølge.

Det skriver Politiken.

Rapporten, 'Grænseoverskridende Adfærd', bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1485 ansatte i branchen samt 40 interviews.

Her svarer halvdelen af alle kvinder og knap en fjerdedel af alle mænd, at de har haft uønskede seksuelle oplevelser.

Den grænseoverskridende adfærd kommer oftest fra en leder, og den finder sted på arbejdspladsen synligt for andre.

Rapporten beskriver blandt andet voldtægtsforsøg, kvælertag, befamlinger og tilbud om roller til gengæld for seksuelle ydelser.

Kun fem procent af kvinderne og seks procent af mændene svarer i undersøgelsen, at de har diskuteret en sag med en repræsentant for et fagforbund.

Til sammenligning taler 42 procent af kvinderne og 30 procent af mændene med kolleger om grænseoverskridende adfærd.

Formand for Dansk Skuespillerforbund Benjamin Boe Rasmussen erkender over for Politiken, at forbundet burde havde gjort en indsats for at imødekomme problemet for længe siden.

- En del af billedet er formentlig også, at når nogle er trådt frem, har det ikke haft konsekvenser. Jeg forventer, at arbejdsgiverne nu tager ansvar for, at det får konsekvenser, hvis man kan fastslå, at nogen har lavet noget, der ikke er i orden, siger han til avisen.

Jørgen Ramskov, der er direktør i Producentforeningen og dermed repræsenterer en del af branchens arbejdsgivere, er enig.

Til Politiken siger han, at det er nødvendigt, at alle i branchen tager det mere alvorligt og begynder at signalere, at grænseoverskridende opførsel får konsekvenser.