Mange mænd oplever krænkende adfærd på jobbet

De seneste måneder har der været stor fokus på kvinder, der er blevet krænket af mænd i magtpositioner.

Men i en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viser det sig, at mænd i samme grad som kvinder er udsat for krænkelser.

I en undersøgelse blandt HK's medlemmer angiver 28,2 pct. af mændene at have været udsat for en seksuelt krænkende adfærd på jobbet. Hos kvinderne er det 23,5 pct.

Og tallet vækker opsigt, fortæller næstformand for HK Martin Rasmussen.

- Det kommer bag på mig, at så mange mænd bliver udsat for krænkelser, for vi hører sjældent om det fra vores mandlige medlemmer, men jeg tror måske, at debatten har fået mænd til at være mere bevidste om, hvad de udsættes for i deres hverdag, og at det er okay at sige fra i stedet for at sige pyt, siger næstformand for HK Martin Rasmussen til Jyllands-Posten.

Fagforeningen 3F bekræfter tendensen, hvor 11 procent af de mandlige og 16 procent af kvindelige medlemmer har oplevet kommentarer, de fandt ubehagelige.

Begge køn oplever krænkelser

Næstformanden fortæller, at det særligt er seksuelle jokes, bemærkninger og upassende billeder, der får mændene til at bone ud i statistikkerne, mens fysiske krænkelser opleves blandt kvindelige medlemmer.

Men også mænd bliver krænket fysisk, fortæller Maria Rasmussen, der er advokat i fagforeningens juridiske kompetencecenter og skriver ph.d. om seksuel chikane på arbejdspladsen

- Det er pudsigt, at mændene ikke har fået mere opmærksomhed, for karakteren af de krænkelser, som mænd udsættes for er sammenlignelig med, hvad kvinder udsættes for. Der er ofte tale om verbale krænkelser, men typisk også en kombination af fysiske og verbale.

- Vi har for eksempel haft en sag, hvor en mand fra transportbranchen blev nevet i brystvorterne og udsat for verbale krænkelser af en leder og kollega, siger Maria Rasmussen til Jyllands Posten.

En byge af henvendelser

Debatten kommer i kølvandet på en DR artikel, hvor mandlige læger beretter om seksuelle krænkelser på jobbet.

Eksempler der spænder fra trusler om sex, hånd i skridtet, seksuel stønnen og sexistiske vittigheder i lange baner.

Jacob Rosenberg, som er overlæge og professor på Herlev Hospital og konservativt regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, eftersøgte mænd, der var blevet krænket på job, og hurtigt begyndte det at vælte ind med henvendelser.

- Jeg har fået hundredvis af henvendelser, både i selve tråden på Facebook men også i personlige meddelelser og på mail, fortæller han til DR.

Med de mange nye vidnesbyrd ønsker Jacob Rosenberg at sætte fokus på, at MeToo-debatten burde handle mere om de krænkede og mindre om køn.

- Der bliver ikke snakket om, at mænd også kan blive krænket af kvinder. Det har ikke været et samtaleemne før. Jeg ønsker sådan set bare, at det bliver lige så naturligt at tale om det, som at tale om, at det er mænd, der krænker kvinder, siger Jacob Rosenberg.