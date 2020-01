Mange mænd skifter ikke underbukser hver dag

Hvor tit skal man skifte underbukser?

Og før du svarer 'øh, hver dag selvfølgelig', så læs lige videre.

For i en ny undersøgelse svarer hver fjerde mand, at de 'ofte' eller 'altid' går i deres underbukser flere dage i streg, før de smider dem til vask.

Undersøgelsen er foretaget af undertøjsfirmaet Undy blandt 303 mænd, der benytter firmaets abonnementsordning, og er dermed ikke helt repræsentativ.

Men en undersøgelse fra 2013 foretaget af analyseinstituttet Cint blandt ca. 1000 danskere i alderen 18 til 80 år nåede frem til præcis samme konklusion.

Her svarede 24 procent af mændene, at de brugte deres underbukser mere end én dag. Det samme gjorde sig gældende for ni procent af kvinderne.

Ikke farligt, bare klamt

Er du en af de 25 procent, der går ind for genbrug, kan du glæde dig over, at du ikke nødvendigvis sætter dit helbred på spil ved at gå i de samme boksershorts i flere dage i træk.

Det fortæller Thomas Bjarnsholt, der er professor, ph.d. og dr.med. ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet og måske Danmarks førende vasketøjekspert.

- Det er ikke farligt. Det er mest bare klamt, siger han med et grin til Ekstra Bladet.

- Men det er jo ens egne bakterier, medmindre det da er andres underbukser, tilføjer han tænksomt.

Helt ufarligt er det dog ikke.

- Rent hypotetisk skal man ikke have for mange fækale bakterier i nærheden af penis. For så kan man få blærebetændelse, siger Thomas Bjarnsholt.

Han understreger, at det faktisk er mere relevant for kvinder, der har et kortere urinrør og derfor oftere får blærebetændelse.

Aldrig på vrangen

I Undys undersøgelse svarer 6 procent, at de går med deres underbukser flere dage i streg, hvorefter de vender dem på vrangen.

Det er imidlertid helt galt, hvis man spørger Thomas Bjarnsholt.

- Nej, nej, nej. Så får man jo forurenet sine cowboybukser, hvis der er bakterier, der bliver gnedet rundt. Det er endnu mere klamt. Så begynder man at få et problem, fordi de færreste vasker bukser på 60 grader, vurderer han.

- Det er ikke det, der gør mig mest stolt af mit køn, tilføjer han.

- Nu nævner du vasketemperaturer. Tror du, at alle ved, at undertøj skal vaskes på 60 grader?

- Jeg tror ikke, at folk ved det. Jeg havde en lang diskussion med ansatte på Riget om, hvorvidt man skulle vaske underbukser på 60 grader. Men det skal man altså, slår han fast.

- Noteret. Og bare for en god ordens skyld - hvor tit skifter du underbukser?

- Dagligt.

Sådan vasker du dit tøj rigtigt Undertøj skal som udgangspunkt vaskes på 60 grader Eneste undtagelse er dit dyre silkeundertøj, hvis du har den slags Undertøjet kan sagtens vaskes sammen med håndklæder og sengetøj, da bakterierne bliver dræbt ved 60 grader Husk at lade døren til vaskemaskinen og sæbeskuffen stå åben, så undgår du, at der udvikler sig bakterier, når maskinen ikke er i brug Brug eddike eller citronsyre af og til for at fjerne bakterier og kalk

Frygt for numsebakterier

I efteråret kom vaskevaner i den grad dagsordenen i det populære tv-program 'Gift ved første blik', da Claus og Henriette havnede i en ophedet diskussion om viskestykker og numsebakterier.

Claus mente, at det var fint at vaske undertøj og håndklæder sammen på 40 grader, mens Henriette var af en noget anden opfattelse.

- Prøv at høre. Jeg ved, hvad jeg taler om!, forklarede Henriette Hansen til Ekstra Bladet.

Henriette og Claus blev gift sidste år i DR's populære kærlighedseksperiment. Foto: DR

Hun mener - ligesom Thomas Bjarnsholt - at underhylere og viskestykker kun kan vaskes sammen, hvis temperaturen når op på mindst 60 grader.

Og hun ved, hvad hun taler om. Hun lærte nemlig at vaske tøj på en ungdomsuddannelse.

- Så jeg har set den slags bakterier gennem lup, tilføjede hun med et stort grin.

Hendes gode argumenter prellede dog af på hendes daværende ægtemand, Claus Henriksen.

- Jeg deler altså ikke hendes frygt for numsebakterier! Hvis ting bliver for sterile, bliver vi bare syge. Vores immunforsvar skal have noget at arbejde med, forklarede han til Ekstra Bladet i november.

Parret, der kæmpede med både afstand og divergerende holdninger til vasketøj, gik fra hinanden i oktober.

Definitivt slut: Vi er ikke kærester længere