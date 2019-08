Mange tusinde danskere snydt: Haj-alarm var falsk

Mange tusinde danskere hoppede i med begge ben, da Facebook-siden 'Dansk Kystalarm' advarede om hajer i danske farvande.

De kan dog være helt rolige.

Siden er en såkaldt 'prank-side', der deler falske historier for at snyde folk. Og det må man sige, at de lykkedes med i denne omgang, da hele 5700 personer i skrivende stund har delt opslaget, mens 13.000 personer har kommenteret det.

'Vigtig info til alle danskere: Grønlandshajer i Danmark! GÅ IKKE I PANIK!' Sådan starter opslaget på Facebook, mens det fortsætter med at gå i detaljer om, hvor farlige hajerne er, og hvordan man spotter dem.

Men selvom Grønlandshajer findes i virkeligheden, så gør de det altså ikke i danske farvande.

Trykker man videre ind på sektionen, der forklarer om siden, så står det klart og tydeligt, at siden kun laver 'pranks':

'Denne side indeholder udelukkende PRANKS! Der findes alarmer, men ikke kystalarmer. Grønlandshajer eksisterer, dog IKKE i Danmark! Pranken blev leveret af Alarma. OBS: Hvis du stadig er lidt haj-nervøs, er det OK hvis du bare sopper :-)'

Enkelte brugere nåede dog at spotte den falske alarm.

'Et kursus i kildekritik kunne gøre underværker,' skriver en bruger i kommentarsporet, mens mange andre skræmt deler opslaget med venner og bekendte.