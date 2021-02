Mangel på podere udsætter skolestart på Bornholm

På Bornholm har skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser mulighed for at genåbne i fuldt omfang fra på mandag.

Det sker med en kraftig opfordring fra regeringen til, at elever over 12 år i grundskolen lader sig teste to gange ugentligt.

For elever på ungdomsuddannelser er det et krav, at de skal testes.

Der vil dog gå nogle dage, før man er klar med testsetuppet, vurderer borgmester Thomas Thors (S).

- Vi er godt i gang. Men vi må nok erkende, at det ikke bliver alle børn, der kan starte på mandag.

- Det bliver en trinvis adgang til at komme i skole. Det kan blive mandag-tirsdag-onsdag, inden vi er fuldt på plads med podeholdene, siger han.

Den begrænsende faktor er de podere, der skal stikke en vatpind i næsen på elever og lærere.

- Det er en omfattende opgave. For det er jo ikke bare børn. Der gælder også en opfordring til lærerne om at lade sig teste to gange om ugen, siger borgmesteren.

Så på kort tid skal der skaffes en masse hænder.

- Vi skal til at uddanne en masse podere og have hele logistikken på plads.

- Vi bruger dels frivillige, dels prøver vi at rekruttere folk via vores jobcenter, siger Thomas Thors.

Selv om det er en stor opgave, glæder han sig over de nye muligheder.

- Det er en opgave, vi tager på os med glæde, for det er dejligt, at børnene igen kan komme i skole, siger han.

Borgmesteren forventer, at skolerne skal indhente samtykke fra forældrene i forbindelse med test af elever.

Thomas Thors regner ikke med, at det vil give anledning til problemer

- Vi tror, vi kan klare det via dialog med forældrene. Jeg forventer ikke, det vil give problemer, siger han.