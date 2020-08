Mangel på udstyr og hænder udfordrer testplan

Danmark har rundet to millioner coronatest. Flere og flere testes fortsat for coronavirus, og nu skal der skrues endnu mere op for blusset.

Men problemer med at skaffe det nødvendige analyseudstyr risikerer at stå i vejen for ambitionerne om at få testet flere danskere og sikre hurtige svar. Det skriver Berlingske.

Formand for Danske Bioanalytikere Martina Jürs siger, at bioanalytikerne allerede løfter en stor opgave, men at analysekapaciteten er meget sårbar.

- Det kræver rigtig stor kreativitet og fleksibilitet fra laboratoriernes side, og det kan de lige nu. Tre ud af fire får svar inden for 24 timer.

- Men vi frygter, at der kan ske noget i efteråret, i forhold til at det bliver rigtig svært at løfte den opgave, hvis ikke man har det udstyr, der skal til, siger hun til Ritzau.

I den seneste politiske aftale om yderligere genåbning af samfundet satte Folketingets partier et mål om, at der skal være svar på 80 procent af coronatestene inden for 24 timer.

Derudover skal det i det hele taget været muligt for størstedelen at blive testet inden for et døgn.

Det er bioanalytikere på landets sygehuslaboratorier, som analyserer en stor del af coronaprøverne.

Derudover har der siden april været opstillet hvide telte i alle landets regioner. De drives af TestCenter Danmark, der på nuværende tidspunkt har kapacitet til at foretage 20.000 daglige test.

Ifølge Martina Jürs er det både manglende udstyr såsom reagenser og maskiner, men også kvalificeret personale, som laboratorierne udfordres af.

- Man skal have alle de ingredienser, der skal til, for at man kan komme det i ovnen.

- Og de her ingredienser skal også være til rådighed. Ellers står vi i en situation, hvor svartiden ikke kan overholdes, siger hun.

I den nationale taskforce, der er nedsat af Danske Regioner for at skaffe test- og analyseudstyr, bekræfter talsmand Per Jørgensen over for Berlingske, at der er store problemer med at skaffe de nødvendige mængder af reagenser og forbrugsvarer til at analysere coronaprøverne.

- Det har der været hele vejen igennem. Hvis vi kunne få det, vi gerne ville have, ville vi have en kæmpe testkapacitet herhjemme.

- Men der er en enorm efterspørgsel i hele verden efter komponenter som reagenser og 'plastikdippedutter', der indgår i analyseprocessen, og det skaber problemer, siger Per Jørgensen.

Han siger, at det næppe vil komme på plads fra den ene dag til den anden, men at det nok skal lykkes at fordoble kapaciteten.

Skal den øges markant mere, vil der dog opstå problemer, siger han til Berlingske.