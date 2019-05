Mangemillionær i heftigt slagsmål med kommune

Siden 2006 har den danske vitaminmillionær Sonnich Fryland været godt gammeldags træt af Fredensborg Kommune, og nu tager sagen endnu en drejning.

Det skriver Berlingske.

Omdrejningspunktet i sagen er en såkaldt ekspropriation (Det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom red.) af et hjørne af en af hans ejendom i Nordsjælland.

Og den beslutning er Sonnich Fryland langt fra tilfreds med.

Siden 2006 har Vejdirektoratet, Taksationskommissionen, Overtaksationskommissionen, Retten i Helsingør, Højesteret og liebhavermægleren Pernille Sams været involveret sagen, og nu er det så blevet Østre Landsrets tur.

Mandag startede endnu et slagsmål, og Sonnich Frylands krav er at få flyttet cykelstien, der ifølge hans advokat 'omkranser deres medhjælperbolig af asfalt'.

- Det handler om retfærdig, siger hovedpersonen selv til Berlingske i forbindelse med retssagen.

Men ifølge kommunen vil en sådan omlægning koste 2,4 millioner kroner, da 200 meter landevej skal flyttes.

I sin kamp mod cykelstien har Sonnich Fryland sågar valgt at anlægge en lang tujahæk for at skærme af. Det har kostet rigmanden 700.000 kroner.

Retssagen fortsætter onsdag, og behandler to forskellige spørgsmål. Først om gyldigheden af kommunens ekspropriation og senere en vurdering af den erstatning som Sonnich Fryland skal have, hvis ekspropriation bliver stadfæstet.

Sonnich Fryland har tjent sine mange millionær ved at købe aktiemajoriteten i vitaminvirksomheden Ferrosan, hvor han også var direktør. 10 år senere solgte han selskabet, og det indbragte i omegnen af 700 millioner kroner.