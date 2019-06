Mangemillionær i heftigt slagsmål: Nu er afgørelsen faldet

Siden 2006 har den danske vitaminmillionær Sonnich Fryland været godt gammeldags træt af den cykelsti, der er blevet smidt op foran hans herskabsvilla i Fredensborg.

Derfor har han i 13 år været i krig med Fredensborg Kommune, og fredag blev endnu et slag slået. Denne gang i Østre Landsret.

Desværre for Sonnich Fryland måtte han se sig slået.

Omdrejningspunktet i sagen er en såkaldt ekspropriation (Det ejerskifte, der finder sted, når offentlige myndigheder overtager privat ejendom red.) af et hjørne af en af hans ejendom i Nordsjælland. Den mente Sonnich Fryland var ulovlig, men det afviste Østre Landsret.

Ekstra Bladet har talt med partner i DLA Piper og Fredensborg Kommunes advokat i sagen, Kurt Helles Bardelben, der oplyser, at han er godt tilfreds med dommen.

Tujahækken har været en dyr omgang for Sonnich Fryland. 700.000 kroner fattigere blev han, da den skulle op. Foto: Olivia Loftlund

Tujahæk til 700.000

Foruden spørgsmålet om ekspropriation var gyldig skulle Østre Landsret vurdere, hvor stor en erstatning som Sonnich Fryland skulle have, hvis ekspropriation blev stadfæstet.

Og her valgte Østre Landsret at forhøje værdiforringelsen fra 400.000 kroner til 600.000. Men det har alligevel ikke været en helt billig omgang med den cykelsti.

Nederst til højre kan man se, hvordan cykelstien har snuppet et hjørne af Sonnich Frylands grund. Rigmanden ejer begge huse på billedet, og førhen lå det lille hus i bunden af hans have. Det gør det ikke længere. Foto: Skråfoto.

I sin kamp mod cykelstien har Sonnich Fryland sågar valgt at anlægge en lang tujahæk for at skærme af. Det har kostet rigmanden 700.000 kroner.

Årelangt slagsmål

Sagen om cykelstien langs Humlebækvej i Fredensborg startede i 2006, og har kapitler nok til en ny bibel.

Taksationskommissionen, Overtaksationskommissionen, Retten i Helsingør, Højesteret og liebhavermægleren Pernille Sams været involveret sagen, og til sidst blev Østre Landsrets tur.

Sonnich Fryland har tjent sine mange millioner ved at købe aktiemajoriteten i vitaminvirksomheden Ferrosan, hvor han også var direktør. 10 år senere solgte han selskabet, og det indbragte i omegnen af 700 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sonnich Frylands advokat, Jacob Schall Holberg, men han har ikke svaret på sin telefon endnu.