Mangler du også løn? Fandt fejl til 200.000 kroner

Forkert løn-udbetaling, fejl i antal feriedage eller mangel på betaling for overarbejde eller bonusser. Det kan koste dig mange penge ikke at tjekke, om oplysningerne på din lønseddel er korrekte.

Og du bør virkelig tjekke din lønseddel. For der er fejl på lidt over hver anden lønseddel

Det fremgår af en undersøgelse LO har foretaget.

– Folk kigger ikke på deres lønseddel. De stoler på, at alt er, som det skal være, og mangler samtidig indsigt. Der står mange ting, som kan virke forvirrende. Lønsedler er en kompleks størrelse – også for arbejdsgiverne, siger Lizette Jørgensen, leder af Deloittes løn-service.

Søg hjælp, hvis du er i tvivl

En af grundene til de mange fejl er, at der er mange interessenter, som kommer ind over lønsedlen – lige fra dig selv som lønmodtager til din leder, HR- eller økonomiafdelingen på din arbejdsplads samt Skat. Altså, der er mange, der skal bruge og give data, og det kan give fejl.

Lizette Jørgensen er derfor meget klar i spyttet om, hvad du bør gøre:

– Tjek din lønseddel. Og hvis der er noget, som ser forkert ud, eller du undrer dig over, så spørg din arbejdsplads eller tillidsmand. Det er også muligt at få hjælp til at gennemgå lønsedlen fra din fagforening.

Du kan desuden kontrollere, om din arbejdsgiver har indberettet det, som er angivet på din lønseddel hos Skat

På skat.dk kan du se din E-indkomst, hvor alle dine indkomstoplysninger er samlet.

Ti ting, du skal have fokus på

1: Selve lønnen

Du bør altid tjekke, at din løn fremgår korrekt på lønsedlen. Ofte er der angivet det samlede beløb for måneden, timesatsen og det antal timer, som du har arbejdet. Står der de rigtige beløb? Er du timelønnet, skal du også tjekke, at der fremgår det korrekte antal timer. Hvis du er offentligt ansat, så tjek, om du er på det rigtige løntrin.

2: Tillæggene

Får du et tillæg, skal det også fremgå af lønsedlen. Det gælder både tillæg for weekend- og aftenarbejde og faste funktionstillæg, som lægges oven i lønnen. Husk at tjekke, om det er de rigtige satser, du får udbetalt. Mange firmaer har flere forskellige satser.

3: Overarbejdet

Hvis du modtager betaling for overarbejde, skal antallet af overarbejdstimer tydeligt fremgå af lønsedlen. Tjek, om der står det rigtige antal timer og den rigtige sats.

4: Personalegoderne

Mange personalegoder gives af arbejdsgiveren med enten hel eller delvis selvbetaling for eksempel som en bruttolønsordning. Denne type løntræk og eventuelle beskatninger heraf skal også fremgå af lønsedlen.

5: Bonus og godtgørelser

Modtager du bonus på dit arbejde eller særlige godtgørelser, skal disse naturligvis også fremgå af lønsedlen. Se eventuelt i din kontrakt og i firmaets personalehåndbogbog om du er blevet lovet nogen form for bonus.

6: Pensionen

Uanset valg af pensionsordning, så skal det tydeligt fremgå på din lønseddel, hvor meget pension din arbejdsgiver indbetaler til dit pensionsselskab, samt hvor meget du selv indbetaler. Det er også en god ide at tjekke med dit pensionsselskab, om pengene er havnet hos dem.

7: Skatten

Tjek, om der er betalt A-skat, AM-bidrag og ATP af din løn – det skal fremgå af lønsedlen. Hvis du modtager honorarer, skal du selv huske at sørge for at betale skat. Sker der større ændringer i din personlige økonomi, skal du selv huske at rette din forskudsopgørelse hos Skat. Hvis du har flere jobs, så vær også opmærksom på, hvem der har dit hovedkort og bikort.

8: Ferie

Der er god grund til at tjekke lønsedlen en ekstra gang, når feriepengene afregnes. Det er et udbredt problem, at virksomheder kun udbetaler feriepenge af grundlønnen. Men faktisk har du også ret til feriepenge af eksempelvis tillæg, bonus og andre udbetalinger fra arbejdspladsen. Desuden kan du ofte se, hvor mange feriedage, du allerede har afholdt – tjek om tallet passer.

9: Barsel, orlov, sygdom og særlige ordninger

Hvis du har været på barsel, haft orlov eller været langtidssygemeldt, så tjek, om tallene er korrekte på lønsedlen. Hvis der er tale om sygdom eller barsel, så vil kommunen eller din a-kasse måske have suppleret op. Kontrollér også de tal.

10: Forbrug

Nogle arbejdspladser tilbyder medarbejderne indkøbsordninger, rabatter eller særlige arrangementer, som trækkes direkte over lønnen. Her kan det betale sig at tjekke, om disse betalinger er registreret korrekt. Det kan for eksempel være, at de har trukket for den forkerte medarbejder.