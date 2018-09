Mangler en halv milliard kroner: Birgit betaler prisen

Konsekvenserne af de enorme sparekrav i Norddjurs Kommune kan allerede mærkes blandt de borgere, som kommer til at betale den største del af prisen for en utilstrækkelig økonomistyring hos politikerne og embedsfolkene i den trængte kommune.

61-årige Birgit Møller, der efter en blodprop fik amputeret sit ene ben og nu er lænket til en kørestol, er afhængig af hjælp til eksempelvis rengøring i sin lejlighed i Posthaven i centrum af Grenaa.

- Jeg har et fleksjob og kan selv mange ting såsom at handle ind og vaske tøj, men rengøring har jeg brug for hjælp til. Det fik jeg desværre bare ikke i en periode på to måneder her i sommer, fortæller Birgit Møller, der ikke ønsker at skyde med skarpt efter nogen trods sin negative oplevelse.

- Jeg klarede mig, men min bekymring er mere rettet mod, at jeg sikkert ikke har været den eneste, som har været ramt af besparelserne. Måske er nogen blevet ramt, som har haft mere behov for hjælp end jeg, siger Birgit Møller.

I centrum af Grenaa møder Ekstra Bladet tilfældigt mor og datter, Inger og Lone Pedersen. De to dokumenterer straks, at Birgit Møller ikke har været den eneste blandt de handicappede og ældre i Posthaven, der har savnet rengøring henover sommeren som følge af det ansættelsesstop fra juni, der blev en af kommunens første spare-aktioner.

Nye tænder i tynd tråd

Ansættelsesstoppet betyder blandt andet, at de ældre og handicappede kun får gjort rent i deres bolig hver tredje uge mod hveranden uge førhen.

- Vi er på vej hen til Flemming på 71 år, som sidder i kørestol, for om nødvendigt at gøre rent og hjælpe til med andre fornødenheder. Det gør vi jævnligt. Det er vi nødt til, for han skal ikke leve i sådan et svineri, som det kan udvikle sig til nu, når han kun får gjort rent hver tredje uge, siger Inger Pedersen, der er spændt på, om hendes ansøgning om tilskud til nye tænder nu også må bøde for sparekravene.

Mor og datter, Inger Pedersen på 72 år og Lone Pedersen på 46 år, mødte Ekstra Bladet på gaden i Grenaa, da de var på vej hen til en ven for at gøre rent i hans lejlighed. - Han sidder i kørestol og får nu kun gjort rent hver tredje uge, og det er ikke nok, siger Inger Pedersen. Foto Ernst Van Norde

Datteren Lone Pedersen supplerer:

- Det er en falliterklæring i et velfærdssamfund som vores, at de ældre skal holde for, hver gang der skal skæres i de offentlige budgetter.

Forhastet spareplan

Syv-otte kilometer fra Posthaven - på Mølleskolen i Ålsø - drypper der i overført betydning også blod fra en af de mest udsatte i en sparetid. Kommunen har varslet lukning til næste sommer af landsbyskolen med i alt 250 børn og 62 ansatte.

- Vi er en skole, der samler land og by og har fem velfungerende specialklasser, som er ekstra sårbare. Hvorfor skal det så gå så hårdt ud over os, spørger skolesekretær Kirsten Hesselø.

Morten Heidemann og hans to børn, Lærke på seks og Lukas på ni år, ærgrer sig som så mange andre over, at politikerne vil lukke Mølleskolen i Ålsø til næste sommer. Foto Ernst Van Norde

Morten Heidemann på 37 år gik selv på Mølleskolen og har nu to børn - Lukas på ni og Lærke på seks år - der er fulgt i fars fodspor.

- Kommunen går alt for drastisk til værks. Brug dog 10 år på at lukke hullerne i stedet for at haste besparelser igennem, siger Morten Heidemann.

***

Omsorgschef: Bestemt ikke i orden

Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune, Søs Fuglsang, forklarer de to måneders manglende rengøring hos handicappede Birgit Møller med det ansættelsesstop, der i juni blev indført som en af de umiddelbare reaktioner på kommunens kaos-økonomi.

- Det er bestemt ikke i orden, at Birgit Møller skulle undvære rengøring i så lang tid, men det er desværre et udtryk for, hvad der var en af vores største bekymringer ved ansættelsesstoppet, siger Søs Fuglsang og fortsætter:

- Stoppet betyder blandt andet, at vi i forbindelse med sygemeldinger ikke bare må indkalde ekstra personale. Kun i tilfælde, hvor der er fare for liv og førlighed. Hvis man så bor på en rute, hvor der er sygdom hos personalet, ja, så kan man komme i en situation som Birgit.

Søs Fuglsang har det til gengæld 'ambivalent', som hun udtrykker det, med, at privatpersoner som Inger og Lone Pedersen gør rent hos en 71-årig handicappet mand.

- Det er aldrig ok, hvis vi ikke leverer det, en person er visiteret til som i Birgits tilfælde. Jeg synes heller ikke, at omsorgs- og rengøringsopgaver skal varetages systematisk af pårørende og privatpersoner, men samtidig er det kun godt, at pårørende kan hjælpe, så længe de ikke bliver en fast ressource.

***

Borgmester: Pilen peger på mig

- Det er sket på min vagt, så ja, pilen peger på mig, og det accepterer jeg fuldt ud, men ellers er jeg ikke optaget af, hvilken personlig, politisk pris situationen kan få for mig. Vi har nogle problemer, som skal løses, og det er det, der betyder noget.

- Jeg er født og opvokset her og har boet her hele mit liv, og jeg er opdraget til at tage ansvar, og det gør jeg nu.

Ekstra Bladet møder den socialdemokratiske borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, i byrådssalen på rådhuset i Grenaa et par måneder efter, at det kom frem, at han skal stå i spidsen for en smertelig spareøvelse for de 38.000 borgere i kommunen. Da der før sommerferien blev sat konkrete tal og mennesker på, hvordan Norddjurs Kommune vil spare 115 millioner kroner om året fra 2019-2022, var de fremherskende reaktioner chok, vantro og rysten på hovedet over, hvordan det kunne gå så galt.

Borgmester Jan Petersen (S) og de øvrige 20 medlemmer af byrårdet i Norddjurs Kommune står over for en stor spare-opgave, som kommer til at gøre ondt på de 38.000 indbyggere. Foto Ernst Van Norde

Men nu, hvor budgetforhandlingerne er i fuld gang, og hvor politikere og borgere har haft en lang, varm sommer til at forholde sig til de barske realiteter, skal der lig og løsningsforslag på bordet, så den naturskønne kommune kan rejse sig og komme videre.

- Vi har tre værktøjer; skatteforhøjelser, driftbesparelser og sænkning af anlægsudgifter, siger Jan Petersen, der er i gang med sin tredje periode som borgmester, inden han svarer kort på spørgsmålet om, hvordan det kunne komme så vidt:

- Udgifterne til forsørgelse (pensioner) har udviklet sig uventet i dette forår. Det er her, den store katastrofe er, og havde vi kunnet forudse den udvikling, havde vi selvfølgelig gjort noget.

Vil ikke være med til skattestigning

Ansættelses- og anlægsstop siden juni og udsigt til, at kommuneskatten skal stige med halvanden procentpoint til 27.1 er nogle af de første håndtag, som de 21 byrådsmedlemmer skruer på. Skattestigningen vil, hvis den vedtages, betyde, at en borger med en gennemsnitlig indtægt skal betale cirka 210 kroner mere i skat om måneden til kommunekassen.

Viceborgmester Benny Hammer fra De Konservative er sammen med Liberal Alliance de eneste i byrådet, som ikke bakker op om skattestigningen.

- Vi skal sluge mange kameler, men skattestigningen er for stor én af slagsen. Vi vil hellere have, at der strammes op på tildelingen af pensioner, siger Benny Hammer.

Medlem af økonomiudvalget, Kasper Bjerregaard (V), forstår godt, hvis borgerne er sure over, at de nu får en stor ekstra-regning.

- De kommunale indtægter har været for små i en ti-årig periode, og vi har ikke tidligt nok taget fat på de økonomiske udfordringer med stigende omkostninger til forsørgelse.

- Pilen peger på borgmesteren, ja, men den rammer også hele kommunalbestyrelsen, som burde have haft fokus på udviklingen for længst, siger Kasper Bjerregaard.