Mangler et stik: Nervøs for at de går til spilde

Danmark har taget AstraZeneca-vaccinen ud af det danske vaccineprogram, og det betyder, at der lige nu står omkring 150.000 danskere med kun ét skud AstraZeneca i armen.

En af de danskere er Vikki Olsen.

Til dagligt arbejder hun som social- og sundhedshjælper ved Plejecenter Munke Mose i Odense, og Vikki vil hellere end gerne have det sidste stik, så hun endelig kan blive færdigvaccineret.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne vil have stik nummer to, siger hun til Ekstra Bladet.

Vikki Olsen vil gerne tage imod andet stik med AstraZeneca. Privatfoto

Op til en selv

Vikki fik sit første stik med AstraZeneca-vaccinen 15. februar og skulle egentlig have været færdigvaccineret midt i marts. Det er nu en måned siden.

Og med lange udsigter til at blive færdigvaccineret mener Vikki, at den enkelte burde stå med valget.

- Jeg synes, at det burde være op til en selv, om man vil have det sidste stik med vaccinen, fortæller den 31-årige odenseaner.

- Vi burde kunne træffe et valg på et oplyst grundlag. Jeg kan godt være nervøs for, at vaccinerne går til spilde, eller der kommer til at gå lang tid, før vi er færdigvaccineret. Og jeg er jo allerede i gang med at blive vaccineret med AstraZeneca.

- Vil du være tryg ved at tage AstraZeneca-vaccinen, nu hvor sundshedsmyndighederne har taget den af vaccineplanen?

- Ja, det ville jeg ikke have noget problem med. Jeg ved nu, hvad jeg skal holde øje med af symptomer, og jeg fik kun helt almindelige bivirkninger, da jeg blev vaccineret første gang, siger hun.

Glædet sig

Vikki Olsen så ikke selv pressemødet i går, men da hun læste nyheden, blev hun virkelig ærgerlig over, at vaccinen blev sat på hylden, og udsigten til coronapasset sendt længere ud i fremtiden.

- Jeg vil virkelig gerne være færdigvaccineret, ånde lettet op og gjort det, jeg skulle, siger hun.

- Så jeg håber virkelig på, at det kommer til at blive et frivilligt valg.

De fleste af Vikkis kollegaer har også fået første stik, og ifølge hende er der delte meninger, om de vil have det næste stik også.

Hvad er status med AstraZeneca-vaccinen? Det er på nuværende tidspunkt ikke helt til at vide, hvad der skal ske med de overskydende AstraZeneca-vacciner. Til onsdagens pressemøde meddelte Sundhedsstyrelsen nemlig, at AstraZeneca-vaccinen tages ud af Danmarks vaccineprogram. Det efterlader godt 150.000 danskere, der har fået første stik med AstraZeneca, i kulden, fordi de ikke kan få det sidste stik. I stedet lød meldingen på gårsdagens pressemøde nemlig på, at de så ville få tilbuddet om en anden vaccine på et 'senere tidspunkt'. Selve AstraZeneca-vaccinen er dog ikke helt skrottet, og på nuværende tidspunkt ser Danmark blandt andet på mulighederne for at dele sine AstraZeneca-vacciner med fattige lande. Danmark er det første land i verden, der helt dropper vaccinen i vaccineprogrammet. Flere lande har den på pause. Vis mere Vis mindre