Mangler institutionspladser: Nu skal børn passes i Tivoli

Københavns Kommune er i færd med at vende alle ledige kvadratmetre i beboerlokaler, legepladser, sportshaller og kulturinstitutioner for at skaffe plads til byens børn under genåbningen

Normalt er Tivoli noget, som de fleste børn kun får mulighed for at opleve en enkelt eller to gange årligt.

Men i disse dage, hvor flere og flere børn vender tilbage til deres dagtilbud, vil en del af forlystelseshaven være omdannet til børnehave for en gruppe københavnske børn.

Med krav om afstand, små børnegrupper, hygiejne mv. er der nemlig brug for at tænke kreativt for at skaffe mere plads til byens mange skole- og børnehavebørn, som i en måned været afskåret fra at komme i deres dagtilbud og skole på grund af coronakrisen.

Københavns Kommune er derfor i gang med at vende hver en kvadratmeter, og i den forbindelse ser kommunen på en lang række beboerlokaler, idrætshaller, naturlegepladser og kulturinstitutioner.

Blandt andet er der indgået en aftale med forlystelseshaven Tivoli om, at en børnegruppe kan bruge havens Rasmus Klump legeplads og H.C. Andersen Slottet.

- Alle landets kommuner har fået den opgave fra regeringen, at vi i løbet af meget kort tid skal være i stand til at tilbyde pasning til de forældre, der har et behov. I København har vi valgt at åbne løbende allerede fra onsdag i denne uge. Nu er vi næsten klar med alle vores institutioner, men det er med begrænset kapacitet.

- Derfor skal vi være kreative, og her er jeg glad for at opleve, at vores store kulturvirksomheder, boligforeninger og idrætsinstitutioner beredvilligt træder til, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Vant til børn

For Tivoli har det været helt naturligt at bidrage, fortæller Tivolis direktør, Lars Liebst.

- Vi er glade for, at vi kan give en håndsrækning og vi er jo vant til børn. Vi har plads i haveanlægget og en række lokaler, som for tiden står ubrugte hen, fordi Tivoli er lukket på grund af COVID-19. Forlystelserne og de øvrige aktiviteter står selvfølgelig stille og venter på, at vi kan åbne for gæsterne den 11. maj, men i mellemtiden er det rart, at vi som forlystelseshave stadig kan give nogle børn en god dag, siger han.

En række andre kulturinstitutioner, virksomheder og boligforeninger har også tilbudt at hjælpe. Blandt andet Parken.

- Vi vil gerne bidrage med en mulig løsning for nogle af de børn, der har brug for plads. Vores lærere og pædagoger gør lige nu en kæmpe indsats for, at vi igen kan sende vores børn trygt og sikkert afsted og her kan vi hjælpe dem en smule. F.C. København er en del af byen, og vi har skrevet i vores strategi, at vi har et medansvar for uddannelse af københavnerne, fortæller Katja Moesgaard, COO i FCK.

Stort set alle Københavns dagtilbud og skoler er åben mandag, men der vil ikke være plads til det sædvanlige antal børn på grund af de skærpede sundhedskrav. Derfor bliver der løbende fundet mere plads og her er hjælpen fra erhvervslivet, kulturinstitutioner, idrætsanlæg og andre et vigtigt bidrag.

- Vi har brug for alle gode kræfter for at løse den her opgave, men først og fremmest er det vores pædagogiske personale og lærere, som skal have en kæmpe tak for den indsats, de yder hver dag. Jeg vil også sende en tak til de tålmodige forældre, og jeg håber, at de her små gode tiltag kan være med til at bringe lidt smil ind i en svær genåbning, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Nedenfor kan du se, hvordan foråret har set ud i et menneskeforladt Tivoli.