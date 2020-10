Mangler kvalitet: Her er Brostrøms dokumentation

Debatten om mundbind raser disse dage.

Torsdag skal der bæres mundbind mange steder, når man bevæger sig ud i det offentlige rum.

Men flere savner klokkeklar dokumentation for, at mundbind er et effektivt værnemiddel i kampen mod coronasmitte.

Debatten er især blusset op, da et storstilet dansk studie i sidste uge blev afvist af tre internationale lægetidsskrifter. Offentligheden nægtes fortsat indblik i studiets resultat, hvilket har skabt stor vrede hos forskere og politikere.

Vi har dokumentation

Senest blev Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på mandagens pressemøde spurgt til dokumentation for, at mundbind virker.

- Dokumentationen er der. Den er ikke perfekt. Vi mangler stadig dokumentation. Men vi har rigeligt til at anbefale det, lød det fra Brostrøm.

- Det er ikke symbolpolitik. Vi har dokumentation for, at det har supplerende effekt i forhold til yderligere forebyggelse af smitte. Det er et supplement, ikke en erstatning, for de øvrige tiltag, vi har, uddybede han.

Her er den

Ekstra Bladet har bedt Sundhedsstyrelsen lægge den dokumentation frem, som Søren Brostrøm refererer til. I et skriftligt svar henviser styrelsen til sin egen rapport om mundbind fra 21. august i år.

I den kaster Sundhedsstyrelsen bolden videre til lægetidsskriftet The Lancet, der i juni publicerede en oversigts-konklusion af i alt 29 studier.

'Samlet blev det estimeret, at risikoen for at blive smittet med covid-19 var nedsat med 66 % blandt personer, der brugte mundbind eller åndedrætsværn,' lyder dommen.

Sundhedsstyrelsen henviser også til én anden undersøgelse baseret på i alt ni studier fra tidsskriftet Cochrane, hvor man har undersøgt effekten for smitte i forhold til influenza.

'Samlet fandt review-opdateringen en lettere nedsat risiko for influenza-lignende symptomer og for laboratorie-verificeret influenza blandt brugere af mundbind sammenlignet med personer, der ikke brugte mundbind,' lyder konklusionen heri.

For sundhedsmedarbejdere, der bruger mundbind, var risikoen for at blive smittet således reduceret med 63 procent.

Ingen evidens

Selv kalder styrelsen kliniske lodtrækningsundersøgelser for 'de mest pålidelige undersøgelser til at vurdere effekten for brug af mundbind'.

Men selve vurdering af validiteten af det kliniske studie fra Cochrane lyder sådan i Sundhedsstyrelsens egen rapport:

'Samlet set konkluderes det, at der ikke blev fundet evidens for, at brug af mundbind nedsætter forekomsten af akut luftvejssygdom blandt brugerne.'

Ligeledes lyder konklusionen fra observationelle studie fra The Lancet:

'Evidensgrundlaget for konklusionerne vedrørende effekt af brug af mundbind var af lav kvalitet, da der ikke var tale om kliniske lodtrækningsstudier.'

Virolog: Kvaliteten er ikke høj Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, beviser Sundhedsstyrelsens rapport, at der er en effekt af brug af mundbind. - Min holdning er, at studier helt overvejende peger i retning af en effekt, men kvaliteten af de enkelte studier er ikke så høj, skriver han i en mail til Ekstra Bladet