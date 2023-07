Manson-tilhænger står til løsladelse efter 50 års fængsel

Leslie Van Houten, et medlem af Charles Mansons morderiske såkaldte familie, står til at blive løsladt efter mere end 50 års fængsel.

Det sker, efter at guvernøren i delstaten Californien, hvor Van Houten sidder fængslet, har opgivet kampen om at nægte hende prøveløsladelse.

Van Houten blev dømt for i 1969 at have stukket supermarkedsejer Leno LaBianca og hans kone, Rosemary, til døde i deres hjem i Los Angeles.

Hun var dengang blot 19 år og dermed Charles Mansons yngste tilhænger.

Selv døde kultlederen i fængsel i 2017 i en alder af 83 år som en af det 20. århundredes mest kendte kriminelle.

Han var ansvarlig for at have beordret flere drab, der terroriserede Los Angeles i sommeren 1969.

Det mest notoriske drab var på skuespilleren Sharon Tate, der som gravid 26-årig sammen med fire af sine venner blev dræbt af Mansons primært yngre, kvindelige tilhængere.

Ifølge 73-årige Van Houtens advokat, Nancy Tetreault, bliver hun prøveløsladt inden for et par uger.

- Guvernøren er skuffet over appelrettens beslutning om at løslade Van Houten, men vil ikke forfølge yderligere skridt, da endnu en anke sandsynligvis vil slå fejl, lyder det fra guvernør Gavin Newsoms kommunikationsdirektør, Erin Mellon.

Mansons plan med drabene var angiveligt at skyde skylden på den sorte befolkning. På den måde ville han sætte gang i en racekrig.

Drabene førte til, at Manson blev dømt til døden sammen med fire af sine håndlangere. Deres straffe blev dog senere ændret til livslangt fængselsophold.

Massemorderen fik 12 gange afslag på at blive prøveløsladt fra fængslet.

Gennem sine 40 år som indsat overtrådte han reglerne over 100 gange. Blandt andet ved at true personale, begå overfald og være i besiddelse af et våben.