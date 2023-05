Marathon i København: Sådan undgår du trafik-kaos

Mere end 100.000 tilskuere forventes at stimle sammen i København, når Copenhagen Marathon løber af stablen søndag. Her får du et overblik over, hvordan det vil påvirke trafikken i byen

Søndag går det løs, når op mod 12.500 løbere begiver sig ud på de 42,195 kilometer til Copenhagen Marathon.

Med start og slut i Fælledparken på Østerbro løber ruten gennem de københavnske brokvarterer, Indre By og Frederiksberg. Løbe- og atletikklubben Sparta, der arrangerer begivenheden, forventer, at mere end 100.000 tilskuere vil stimle sammen langs ruten.

Det kan selvsagt skabe problemer for dem, der vover sig gennem byens trafik.

Hele ruten, som du kan se et kort over her, vil blive spærret for trafik mellem klokken 7 og 16.30. Er man på cykel eller gåben vil det være muligt at krydse ruten flere steder under instruktion fra løbets officials.

Arrangørerne råder til, at man undgår at køre i bil på dagen - eller at man i det mindste undgår områder tæt på ruten.

Der vil dog være mulighed for at krydse ruten flere steder i bil. Flere af krydsningspunkterne, som du kan se her, kan dog være afspærrede i perioder. Derfor kan det være en god ide at benytte sig af offentlig transport. Flere busruter vil være omlagt på dagen, men metro og toge vil køre upåvirket.

Desuden vil der flere steder i byen være parkeringsforbud fra tidlig søndag morgen til aften. På kortet over ruten kan du se hvor.

Politiinspektør Peter Dahl fra Københavns Politi råder til, at man tager bestik af den trafikale situation, hvis man skal gennem byen søndag.

- Trafikanter og beboere i områderne langs ruten vil nok opleve nogle trafikale udfordringer på grund af spærrede veje, så det bør man planlægge sin dag efter, siger han til TV 2 Kosmopol.

Til Ekstra Bladet oplyser Vejdirektoratet, at de ikke forventer noget kaos på motorvejene omkring hovedstaden.

- Marathonet plejer ikke at påvirke motorvejstrafikken, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Karina Svendsen.

Ruten gennem Frederiksberg vil i øvrigt kun være spærret fra klokken 9 til 13.30.

Søndagens løb er den 44. udgave af Copenhagen Marathon.