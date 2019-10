Marcus har en tumor i hjernen: - Jeg undgår at tænke på døden

- Det er rigtig hårdt, at jeg ikke kan hoppe på trampolin, som jeg plejer, mumler 13-årige Marcus Madsen med et fjernt blik.

Marcus elsker at svømme, hoppe og spille spil på sin computer. Men siden han i sommeren 2019 blev diagnosticeret med kræft i hjernen og gennemgik 30 omgange af strålebehandling, kan han ikke længere lave alle de ting, han holder af.

Sygdommen påvirker hans energiniveau og korttidshukommelse. Symptomerne lurer altid i baggrunden og gør det umuligt for hverdagen at fortsætte, som den gjorde engang.

Men Marcus og hans familie nærer håb. For i USA findes en behandling, som kan redde Marcus' liv.

Hasteindlagt

Det var på en sommerferie i Spanien, at tumoren i Marcus' hjerne for alvor gjorde indtog mod drengens helbred. I ugerne inden afrejse havde Marcus klaget over hovedpine, og et par gange havde han endda kastet op.

Lægerne troede, at det var migræne eller muskelspændinger.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Tre gange om dagen tager Marcus Madsen medicin. Foto: Aleksander Klug

Den første aften i sommerhuset i Alicante gik det galt. Marcus gled ind og ud af bevidsthed. Forældrene bragte ham til et hospital.

Marcus' far Søren Høj Madsen husker, at han blev ved med at håbe, at der ikke var noget alvorligt galt med hans søn.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, da vi besøger familiens hjem i Ballerup.

- Der var ikke andet at gøre end at tro på, at alt nok skulle gå, siger Søren Høj Madsen.

Se også: 12-årige Viktor panter flasker for at redde sin vens liv

Der er håb

Marcus blev diagnosticeret med en sjælden kræftform i hjernen. Han blev opereret for at få lettet trykket i hovedet, og familien blev fløjet hjem til Danmark, hvor han blev indlagt på Rigshospitalets børnecancerafdeling.

Her begyndte kampen mod kræften. En kamp, hvor håb er forblevet familiens vigtigste våben.

- Nogle vil nok kalde det naivt, at vi bevarer håbet om, at vores søn vil overleve. Men vi er nødt til at kæmpe, siger Søren Høj Madsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Strålebehandlingen har gjort, at Marcus Madsen har mistet noget af sit hår. Det går ham på, at det tager så lang tid om at vokse ud igen. Foto: Aleksander Klug

Også for Marcus selv spiller håbet om helbredelse en vigtig rolle.

- Jeg undgår at tænke på døden, fortæller han.

Hans mange gode venner fra skolen hjælper ham med at klare sig gennem sygdommen.

- De kommer tit på besøg, og så spiller vi computer og spiser popcorn, fortæller han.

Vejen til USA Snart skal Marcus Madsen til USA og modtage en behandlingsform ved navn ONC201. Men den lille familie er ikke garanteret, at behandlingen vil virke, og selv hvis den gør, vil den ikke kurere Marcus - den vil kun forlænge hans liv. Derfor samler familien nu penge ind for at sikre, at Marcus en dag vil kunne få immunterapi i USA. Immunterapi bliver ikke tilbudt i Danmark, fordi det indebærer for store risici for patienten. Familien skal bruge omkring fire millioner kroner til behandlingen og de omkostninger, der er ved at rejse tværs over Atlanterhavet. Hvis Marcus af den ene eller den anden grund ikke får brug for pengene, går de ubeskåret til Børnecancerfonden. Vis mere Luk

Danmark samler ind

10. oktober startede Marcus' forældre Dorthe og Søren en indsamling til deres søn i en gruppe på Facebook. Gruppen er gået viralt og har i skrivende stund flere end 4000 medlemmer fra hele Danmark.

- Det er så imponerende, alt det her, siger Søren Høj Madsen.

Søren Høj Madsen har altid forsøgt at leve sit liv efter ordsproget, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Det har været rigtig svært at se lyset i vores søns sygdom. Men så startede vi indsamlingen, og den har virkelig givet vores familie håb, siger han.

I gruppen afholder folk auktioner og tombolaer for at tjene penge ind til formålet. Der er ind til videre blevet samlet mere end 800.000 kroner ind til Marcus. Og donationerne fortsætter med at tikke ind.

Også Marcus er rørt af donationerne.

- Er der noget, du gerne vil sige til alle dem, der samler penge ind, Marcus?

- Jeg vil gerne sige tak. Tusinde, tusinde tak, siger han.

Hvis du har lyst til at donere et beløb til Marcus' kamp mod kræften, kan du gøre det via Mobilepay eller ved at overføre til en konto. Du kan finde numrene her eller gå ind på facebooksiden 'Kampen mod hjernetumor'.