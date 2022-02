Mareridt: Endnu en profil forlader Dansk Folkeparti

Hans Kristian Skibby melder sig ud af Dansk Folkeparti. Dermed har partiet mistet en tredjedel af dets mandater på mindre end et døgn

Styrtblødningen fortsætter for Morten Messerschmidt.

DF-profilen Hans Kristian Skibby bekræfter nu over for TV2, at han også forlader Dansk Folkeparti.

DF-medlemmet er dermed det femte folketingsmedlem på mindre end et døgn, der forlader Morten Messerschmidts parti.

Ifølge TV 2 oplyser Hans Kristian Skibby, at han har givet både partisekretær, kreds og formand Morten Messerschmidt besked.

Mandag forlod sundhedsordfører Liselott Blixt, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, landbrugsordfører Lise Bech og socialordfører Karina Adsbøl Dansk Folkeparti for at blive løsgængere.

Ydmyget på sin store dag: Mister fornem post

En tredjedel

Dermed har DF mistet knap en tredjedel af partiets 16 mandater fra folketingsvalget i 2019 på blot 18 timer.

Forud for sin beslutning om at forlade Dansk Folkeparti har Hans Kristian Skibby støttet Morten Messerschmidts modkandidat i formandsopgøret, Martin Henriksen.

Skibby blev også valgt som gruppesekretær i DF efter valget af Messerschmidt, hvilket var en klar begmand til den nyvalgte formand, som selv havde foreslået Dennis Flydtkjær. Alligevel har Hans Kristian Skibby altså nu valgt at forlade det parti, som han har været medlem af i mere end 20 år. Han har været folketingsmedlem siden 2005.

Med udmeldelsen mister DF også en plads i Hedensted byråd, hvor Hans Kristian Skibby er nyudnævnt formand for vækst- & klimaudvalget.