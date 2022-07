Mareridt fortsætter: Lufthansa aflyser 2.000 afgange

Rejsekaosset fortsætter, og nu ser sommerferiens rejseplaner ud til at blive et mareridt for endnu flere rejsende rundtomkring i Europa.

En talsmand for Lufthansa sagde onsdag, at forbindelser i Frankfurt og München vil være påvirket indtil slutningen af august. Det skyldes håndteringsproblemer.

Det skriver Bild.

Han siger yderligere, at det er det massive antal passagerer om morgenen og aftenen, der skal aflastes. På de tidspunkter bliver tjenester i lufthavnen overbelastet, hvilket kan resultere i, at bagage bliver efterladt.

Nyeste i rækken af mange

Det er allerede tredje omgang aflysninger af Lufthansas flyvninger denne sommer.

I første omgang aflyste flyselskabet omkring 3.000 flyvninger i juli og august. Derefter yderligere 770 flyvninger i denne uge til og med torsdag. Og nu er der altså aflyst endnu flere.

I første omgang er det flyvninger med gode alternativer, der er blevet aflyst. Der er tale om korte forbindelser til destinationer inden for Tyskland og nærliggende lande. Flyrejser til bestemte feriedestinationer vil kun blive aflyst i særlige tilfælde.

For Tysklands største lufthavn, Frankfurt, er de største forventede belastninger endnu ikke kommet. De forventes derimod i weekenden fra 22. juli til 24. juli, når skoleferierne i Hessen og Rheinland-Pfalz begynder.

Er du blevet ramt af de mange aflysninger, så kan du læse mere om, hvad du skal gøre her.