Mareridt: Gik på toilettet og blev bidt af slange i rumpen

59-årige Helen Richards er beviset på, at det godt kan betale sig at kigge ned i kummen, inden du sætter dig på toilettet.

Da hun torsdag aften skulle en tur på toilettet, fik hun tilsyneladende ikke orienteret sig ordentligt, for da hun havde sat sig godt til rette, mærkede hun pludselig, hvad der føltes som et bid.

Det fremgår af et Facebook-opslag fra en australsk 'slangefanger'.

I første omgang troede Helen, at der var tale om en frø (!), men da hun i sin forskrækkelse hoppede op fra toiletsædet, fik hun sig noget af en forskrækkelse.

- Jeg hoppede op med mine bukser nede om anklerne og drejede mig rundt og så, hvad der lignede en skildpadde i kummen, fortæller Helen Richards til det lokale medie The Courier Mail.

Nede i toilettet lå nemlig en 1,5 meter lang pytonslange, der havde søgt mod et vådt område på grund af den varme, der lige nu hærger i Australien.

Heldigvis for Helen var pytonslangen ikke giftig, men den efterlod hende alligevel med mindre stiksår efter slangehugget.

Det lykkedes Helen at forholde sig roligt og tage fat i en, der kunne komme og hjælpe med at få slangen op af kummen. Hun fortæller, at pytonslangen er relativ harmløs, men at den reagerede på grund af frygt:

- Uheldigvis blev slangens foretrukne udgang blokeret, da Helen satte sig ned, og i frygt hapsede den efter hende, siger hun til BBC.

Den pytonslange, der bed Helen i numsen, er almindelig langs den australske østkyst. Selvom de ikke er giftige, så anbefales det alligevel, at man får en stivkrampevaccine, hvis man skulle være så lige så uheldig som Helen.

