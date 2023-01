Mareridt i Antalya: Pas på populær behandling

Et engelsk par fløj til Tyrkiet med håbet om kridhvide porcelænstænder og vendte tilbage med et flot smil. Oveni fik de en tandpine så stor, at de ikke kan kan indtage fast føde uden gene

Hvis der er noget, Tyrkiet er kendt for, så er det sol og billige kosmetiske behandlinger.

Det har fået mange til at hoppe med det første charter fly til halvmåne-landet for at spare penge på en dyr plastikoperation eller en svimlende tandlægeregning.

Men med den store besparelse kommer også en risiko. For det er ikke alle, der vender smilende tilbage til hverdagen.

I jagten på at få barbiedukke-perfekte tænder drog det engelske par Jade og Kelly Tushingham til Tyrkiet for at få lavet kridhvide porcelænstænder.

Det skriver Manchester Evening News.

Ifølge parret ville en lignende behandling i England koste lige knap 170.000 kroner, men med et tyrkisk prisskilt på 35.000 kroner bookede parret straks en tur til Tyrkiet. Og i september gik turen til Antalya, og mens tandlægerne slibede parrets tænder til, indså Jade og Kelly hurtigt, at det var noget makværk.

Annonce:

Et helvede

Og nu fire måneder senere forlader parret ikke hjemmet uden smertestillende, for at udholde den tandpine, de begge stadig oplever ovenpå den kosmetiske operation.

'Det kostede så mange penge, og det har været et helvede. Det ser godt ud og på billeder er det utroligt pænt, men det er et mareridt at leve med', fortæller parret til Manchester Evening News.

Så selvom ni ud af 10 tandlæger nikker anerkende, hver gang parret smiler. Så vil 10 ud af 10 ryste noget så grueligt på hovedet ved et nærmere kig. Men selv de engelske tandlæger ser ikke en vej ud af tandhelvede, når parret henvender sig i hjemlandet for at få fikset fejlen.