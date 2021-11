Mareridt kan blive virkeligt: Slanger ombord

Det er nok de færreste, som kunne have forudset, at corona-nedlukningen kunne føre til virkelighedens 'Snakes on a Plane'.

Ikke desto mindre er det en konsekvens, som flere flyselskaber skal tage højde for nu.

I Australien og Californien har der i ørkenen været parkeret fly under nedlukningen. Nu lukker flere og flere lande op for deres rejserestriktioner, og de parkerede fly skal derfor på vingerne igen.

Men slanger og insekter har brugt de sovende fly som hjem de seneste år. Og det kan give problemer.

En insekt-rede kan have store konsekvenser for flytrafikken. Foto: Claus Bonnerup

Insektreder

Tidligere på året kom European Aviation Safety Agency med en advarsel om, at der er flere tilfælde, hvor man har oplevet upålidelig fart og højdeangivelser ved den første flyvetur, efter flyene har forladt opbevaringen.

Problemerne skyldes forurenede luftdatasystemer på grund af blandt andet insekter.

Flere fly har næret nødt til at stoppe opflyvningen og vende tilbage på grund af fremmede objekter. Det kan for eksempel være insektreder i systemerne.

'Wheel whacker'

Ifølge Dr Sonya Brown, lektor i luftfartøjsdesign ved University of New South Wales, skal man være særlig opmærksom på insekter i luftdatasystemerne, da det kan få konsekvenser for flyets evne til at registrere, hvor højt oppe det er.

- Og så kan der være slanger. Nok omkring landingsstellet, lyder det fra Brown.

Det tager flyselskabet Quanta konsekvensen af. Vedligeholdsmedarbejdere har opfundet en såkaldt wheel whacker - et kosteskaft, de bruger til at skræmme slanger væk fra hjulene med.