Mareridtet fortsætter: Skylder 700.000 til udsatte børn

'En rigtig lortesituation'.

Sådan begynder Jonas Wiederholt Larsen, der er landsforperson for Ungdommmens Røde Kors, sit seneste Facebook-opslag.

'Lauritz.com erklærede sig konkurs, og væk forsvandt de 695.800 kr, der var indsamlet til fordel for vores aktiviteter for de børn og unge, der lever under de allerhårdeste vilkår i vores samfund.'

'700.000 kroner er f****** mange penge for os, og det er svært at bære, at det skal ende sådan!' fortsætter han.

Hvert år afholder Ungdommens Røde Kors en indsamling til fordel for udsatte børn og unge. Her indsamler kunstnere, virksomheder og kendte en masse varer, gaver og oplevelser, som de donerer til indsamlingen, og som bliver solgt via Lauritz.com.

Men i år har Ungdommens Røde Kors ikke set en krone på trods af en vellykket indsamling.

- Det er en rigtig trist situation, som jeg er ærgerlig over. Det kommer til at forhindre os i at kunne komme ud til lige så mange børn og unge, der virkelig har brug for det, som vi lige havde håbet på, siger Jonas Wiederholt Larsen til Ekstra Bladet.

Huller i budgettet

Jonas Wiederholt Larsen fortæller, at nyheden om Lauritz.com's konkurs har sat dem i en uventet situation.

- Vi har haft et samarbejde med Lauritz.com de sidste otte år, så derfor er det penge, vi budgetterer med, forklarer han.

- På kort sigt laver vi de aktiviteter, som vi har sat i gang, men på lang sigt kommer det til at gå ud over muligheden for at lave lejre, lektiecafeer og så videre.

Ifølge en ekspert, som Ekstra Bladet har snakket med, er der efter konkursbegæringen ikke gode udsigter for Lauritz.com's kunder, som har penge til gode fra virksomheden.

Det gælder dog nok desværre også de 700.000 kroner til Ungdommens Røde Kors, de 850.000 kroner til Danmarks Indsamling 2023 og de 400.000 kroner til SMILfonden.

Jonas Wiederholt Larsen har siden 2021 været landsforperson i Ungdommens Røde Kors. Privatfoto.

Ny indsamling

På baggrund af det store hul i budgettet har Ungdommens Røde Kors derfor også været nødsaget til at starte en ny indsamling.

- Vi står et rigtig ærgerligt sted, og vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Enten at skære ned på de aktiviteter, som vi havde forventet, vi skulle have til næste år, eller finde en måde at skaffe de penge, der mangler, siger Jonas Widerholt Larsen.

I skrivende stund har de allerede indsamlet lidt over 20.000 kroner.

Lauritz.com har ikke ønsket at kommentere sagen, men henviser til pressemeddelelsen, som de offentliggjorde tirsdag, vedrørende konkursen.