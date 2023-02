Mareridtsferie: Måtte gå på toilet i nabohuset

En skiferie til Norge viste sig at være mere stressende end afslappende, da en familie mødte op til et hus, der ikke var i nærheden af det, der var vist på billederne på hjemmesiden

Skiferie, varm pejs og familie. En klassisk kombination for mange danskere i årets uge 7.

Men for familien Jørgensen blev ferien ikke som forventet.

Sussie Jørgensen bestilte en feriebolig i Norge via bureauet Novasol for 13.499 kroner. En feriebolig, der ifølge selskabets hjemmeside blandt andet skulle indeholde sengeplads til ti, varmt vand, delvis gulvvarme, vaskemaskine, tørretumbler og pejs.

Men hurtigt så familien, at det langtfra var tilfældet:

- Det var svært for os komme ind i huset, fordi det er fuldstændig sneet til. Og når vi så kommer ind, kan vi ikke se nogle af de ting, som vi regnede med. Og vi kan ikke en gang få et glas vand eller gå på toilettet, fortæller Sussie Jørgensen.

Du kan dykke ned i boligens fejl og mangler her:

Blev en principsag

For familien handler sagen først om fremmest om en følelse af ikke at blive taget seriøst.

De får nemlig først tilbudt erstatningsbolig og kompensation på fjerdedagen. En erstatningsbolig, der ikke er stor nok til at huse alle i familien.

- Jeg ved godt, at Novasol ikke dækker tabt ferieglæde, men det handler altså om, at de ikke tager ansvar. Det er falsk markedsføring og dårlig kommunikation og kundeservice. De vasker hænder i, at de lover os penge for hytten tilbage, siger hun.

Det øverste billede viser det billede, som er på Novasols hjemmeside. Billedet under er den feriehytte, som familien ankom til. Foto: Novasol/privatfoto

Novasol afviser over for Ekstra Bladet at stille op til interview, men har i stedet sendt en skriftlig kommentar.

Den kan du læse i faktaboksen herunder:

Sussie Jørgensen mener dog stadig ikke, at Novasol tager nok ansvar.

- Novasol har et stort ansvar i at sikre sig, at det, de reklamerer med, stemmer overens med virkeligheden. Især i udlandet, hvor man som forbruger er ekstra sårbar, siger hun.

Boligen fremgår stadig med samme billeder på Novasols hjemmeside, men efter henvendelse fra Ekstra Bladet har Novasol blokeret muligheden for at booke boligen.

Knust glas ved gelænderet ved indgangen af huset. Foto: Sussie Jørgensen På dette værelse skulle der angiveligt være plads til tre mennesker. Foto: Sussie Jørgensen Dette var en løsning for at åbne og lukke køleskabet ordentligt. Foto: Sussie Jørgensen På brandalarmerne i træhuset var der plastik rundt om. Foto: Sussie Jørgensen.

