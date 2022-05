Margith lever i konstante smerter: Må vente to år på hjælp

Margith Ingemann har så ondt, at hun bruger det meste af sin dag på at ligge ned. Men der er lange udsigter til, at hun kan få en udredning

- Da jeg scrollede ned og så datoen, fik jeg den største hammer i hovedet. Den slog rigtig hårdt, fortæller en tydelig berørt Margith Ingemann.

Først var lettelsen stor, da hun fik indkaldelsen til at blive udredt for sin invaliderende hovedpine på hovedpineklinikken i Glostrup.

Men chokket var enormt, da hun så datoen: 1. februar 2024.

Skrivefejl

To år skal Margith Ingeman vente på at få nærmere afklaring om sin hovedpine, der gør, at hun må bruge det meste af sin dag på at ligge ned og kun kan være i gang i intervaller af 30 minutter.

- Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Da jeg så det, tænkte jeg: 'det er en skrivefejl'. Og så hylede jeg.

- Jeg har ikke ord for, hvor langt ned jeg røg, lyder det fra Margith Ingemann, der beskriver sin hovedpine som altid at have en hjelm spændt på, der er otte numre for lille.

Da Margith Ingemann så datoen for indkaldelsen, tænkte hun, der måtte være sket en fejl. Privatfoto

Lange ventetider

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om de meget lange ventetider til behandlingskrævende hovedpine i Danmark.

Hovedpineklinikken i Glostrup er det sted i Danmark, der p.t. har længst ventetid, og det er her, Margith Ingemann venter på at komme til.

I godt et år har hun hver eneste dag haft invaliderende hovedpine.

1. november 2021 blev hun sygemeldt fra sit arbejde som regnskabsassistent - og senere opsagt på grund af de mange sygedage.

Margith Ingemann har det bedst, når hun ligger ned. Foto: Linda Johansen

Forsøgt alt

Adskillige læger og behandlere har forsøgt at afklare og behandle Margith Ingemann - men har alle måtte kaste håndklædet i ringen.

Derfor er det afgørende for Margith Ingemann, at hun kan blive set af specialister på hovedpineklinikken i Glostrup.

- Lige nu står jeg og kigger ind i en toårig dødvandeperiode, lyder det frustreret fra den 42-årige mor til to.

Chokeret

Margith Ingemann havde godt hørt, der var lang ventetid til hovedpineklinikkerne, men hun blev alligevel chokeret, da hun så indkaldelsen.

- Jeg tænkte, jeg måtte have set forkert. Jeg røg virkelig i kulkælderen. Jeg er vildt frustreret over, at tingene skal tage så lang tid.

Margith Ingemann føler, at hele hendes liv er sat på standby som følge af den lange ventetid til behandling. Foto: Linda Johansen

Ved at opgive

Hos Danmarks Patientforening for Hovedpineramte genkender man frustrationen blandt patienter.

- Ventetiden spiller en stor rolle for livskvaliteten blandt alle dem, der går og venter på at få stillet en diagnose eller på at få afgjort deres sag i det offentlige system, fortæller formand Christian Hansen.

- Vi får dagligt henvendelser fra folk, der er frustreret og er ved at opgive. Nogle mister arbejdet, andre kan ikke komme videre med deres jobcentersag grundet de lange ventetider.

Drømmer om at arbejde

Margith Ingemann er uddannet økonomiassistent, men har siden sin sygemelding været på sygedagpenge.

Hun drømmer om at komme til at arbejde igen, men så længe, hun ikke kan få en diagnose og en behandling, er det ikke muligt.

- Jeg vil rigtig gerne kunne de ting, jeg har kunne før. Det er rigtig svært at få en hverdag til at fungere, og det er rigtig svært at holde kampgejsten oppe, fortæller en tydelig berørt Margith Ingemann.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Region Hovedstaden til de lange ventetider i regionen, men det har ikke været muligt indenfor artiklens deadline.

