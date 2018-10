Maria blev kendt for kæmpe mave før trillinge-fødsel: Maven vil ikke forsvinde

Norske Maria fra København fødte trillinger for seks uger siden: - Jeg har stadig en mærkelig hængende mave, og jeg er skuffet over, at den ikke er blevet mindre. Se Marias mave efter fødslen her

Den 36-årige Maria Nordø Jørstad blev verdenskendt, da hendes store gravide mave pludselig blev et viralt hit i forbindelse med, at hun skulle føde trillinger. Maria delte nemlig en video af sin gigantiske mave på sin instagram-profil 'Triplets of Copenhagen', og i løbet af kun en uge gik hun fra 4000 følgere til hele 200.000 følgere.

Historien spredte sig også til flere medier i verden, og da trillingerne Iben, Filip og Agnes kom til verden den 12. september, ved hjælp af et kejsersnit, var der igen fokus på Maria og hendes ægtemand Anders og deres nu fire børn. Parret har nemlig i forvejen en søn.

Maria har på sin instagram fortsat med at beskrive sine oplevelser som nybagt mor til trillinger. Og for nylig var der igen fokus på Marias mave, da hun fire uger efter fødslen viste en stor hængende mave frem, som hun har svært ved at komme af med.

Det skriver flere medier heriblandt Cosmopolitan , People og Daily Mail.

Til billedet på instagram har Maria blandt andet skrevet følgende:

'Jeg har stadig en mærkelig hængende mave, og jeg er lidt overrasket over, at den ikke er blevet mindre, siden mit sidste billede for tre uger siden. Det er skuffende må jeg indrømme, at jeg ikke er særlig glad for at dele billedet. På den positive side føler jeg imidlertid ikke længere smerte i arret efter mit kejsersnit, og i de sidste to dage, har jeg næsten følt mig som mig selv igen. Altså bortset fra min hængende mave'.

Marias ærlige billeder af sin krop efter fødslen er faldet i god jord hos hendes 244.000 følgere på instagram.

En skriver: 'Du er smuk på alle områder. Du er et fantastisk menneske, der har bragt tre engle til denne verden. Du vil få din gamle krop tilbage i løbet af kort tid. Tiden flyver!'

En anden skriver: 'Du ser skøn ud. Lad være med at være hård mod dig selv.'

Og en tredje skriver: 'Jeg har så meget respekt for dig.'

Maria lagde også et billede ud en uge efter fødslen, som du kan se herunder.

Ifølge Daily Mail tror Maria på, at at flere kvinder føler sig mere tilpas ved at dele deres rigtige historier - især i tiden her efter 'Me Too':

- Jeg tror, at der har været en lille revolution gennem de sidste par år med 'Me Too' og 'Time's up movements' i frontlinjen, hvor kvinder er begyndt at tale om kvindelige emner, der før hen har været tabubelagt. Noget man ikke talte om, siger Maria til Daily Mail og tilføjer:

- Og de sociale medier har været den største platform til at dele de her personlige historier, som f.eks. hvordan man ser ud og hvordan man føler, efter at man har født, siger Maria, der i Danmark arbejder som producer på dokumentarfilm.

Herunder kan du se Marias store mave den 27. august ca. 14 dage før fødslen af trillingerne.

Og herunder ses Maria med det smukke resultat, trillingerne Iben, Filip og Agnes.