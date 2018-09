Maria fra København skal have trillinger: Nu viser hun sin enorme mave frem

Maria og hendes danske kæreste Anders skal have trillinger - Maria har under graviditeten lagt billeder og video ud på Instagram af sin enorme mave. Se den i videoen herunder

Nogen gange kan man få sig en gigantisk overraskelse, når man beslutter sig for at få barn nummer to. Det skete i hvert fald for norske Maria og hendes danske kæreste Anders, der fandt ud af, at de skulle have trillinger. Så parret skulle ikke kun have barn nummer to, men også barn nummer tre og fire - og oven i købet i samme ombæring.

Norske Maria, der bor sammen med sin danske kæreste Anders i København, har under sin graviditet løbende taget billeder og video af sin enorme mave, som hun efterfølgende har lagt ud på sin instagram-profil. Den har hun givet det engelske navn 'triplets of copenhagen', der betyder 'trillingerne fra København.

Se Maria fortælle om sin enorme mave i videoen øverst i artiklen.

Marias gigantiske mave har allerede spredt sig til flere medier i verden heriblandt Daily Mail i England og NZ Herald i New Zealand. Og Maria har allerede rundet 66.000 følgere på sin instagram.

På instagram har Maria blandt andet sammenstillet 12 billeder, der viser udviklingen i hendes graviditet fra uge 12 til uge 34. Til dette billede skriver Maria:

'Uge efter uge med trillingerne. Hvilken rejse, det har været. Fra det store chok, hvor vi fandt ud af, at der var tre, til folks reaktioner. De adskillige scanninger og forberedelser til denne begivenhed, der vil ændre vores liv. Jeg er glad for, at vi tog disse billeder, fordi kollagen virkelig viser, hvor hurtigt min mave er vokset. Det er mærkeligt at være endt op med så stor en mave, og det er endnu mærkeligere, at jeg kan stå op uden at falde', skriver Maria.

Maria lagde i øvrigt det sidste billede af sin mave ud på instagram i går, og skrev, at hun glædede sig til at komme af med sin store mave, som hun skriver vejer 20 kilo.

'35 uger. Og det sidste billede af min mave. Om to dage skal vi møde vores babyer, og jeg behøver ikke længere at slæbe rundt på min 20 kilos store mave. Vi er så klar til det næste kapitel. I løbet af de sidste par uger, har jeg fået en masse nye følgere fra hele verden, og jeg vil bare takke jer alle sammen for jeres kærlighed, opmuntring og de mange søde ord, jeg har modtaget. Wow. Det er totalt overvældende', skriver Maria.

I morgen skal fødslen af trillingerne sættes i gang ved hjælp af kejsersnit. En naturlig fødsel af trillinger er nemlig alt for risikabel. I Danmark er det normalt at få tvillinger, mens det hører til sjældenhederne at få trillinger. Maria og Anders har i øvrigt i forvejen en to-årig søn ved navn Mikael, der angiveligt glæder sig til, at han i morgen kan kalde sig tredobbelt storebror.

Herunder kan du se Maria og Anders lave de sidste indkøb til deres kommende trillinger i forretningen 'Ønske Børn'.