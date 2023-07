Maria raser: Lauritz.com sylter Ukraine-donation

Da krigen i Ukraine fortsat rasede løs i foråret, skred Maria Koshenkova til handling.

Hun måtte gøre noget for at hjælpe de mange ofre.

Lauritz.com-auktionen Ungt Dansk Design for Ukraine, som løb af stablen i marts, var den perfekte mulighed for kunstneren Koshenkova, som valgte at donere en skulptur i glas.

22.610 kroner blev den solgt for. I alt indsamlede auktionen 184.535, men som TV 2 også kunne fortælle tirsdag morgen, er pengene strandet hos Lauritz.com.

Det til trods for, at auktionshuset højt og helligt konstaterede på sin hjemmeside, at alle pengene ville gå 'ubeskåret til ofrene for krigen i Ukraine' via en donation til Røde Kors.

'Det er kriminelt'

Og det falder Maria Koshenkova for brystet.

- Jeg er helt chokeret over, at sådan noget kan ske i Danmark. Jeg synes, det er kriminelt, udbryder hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefon tirsdag formiddag.

Lauritz.com er gået i rekonstruktion. Som konsekvens heraf er pengene, som skulle hjælpe ofre for krigen i Ukraine, blevet indefrosset. Foto: Jonas Olufson

Gang på gang har Ekstra Bladet i årets løb kunnet berette om kunder, hvis penge er blevet taget som gidsel af auktionshuset.

Denne gang er det så gået ud over et anseeligt pengebeløb til ofrene for den blodige krig i Ukraine.

- Det ligner jo, de har planlagt det hele. De vidste jo godt, de havde problemer med økonomien, men alligevel gik de med til at stå for auktionen, raser Maria Koshenkova.

Gør særligt ondt

Maria er særligt investeret i auktionsfadæsen. Det er der en særlig grund til.

Nok har hun boet i Danmark i 18 år med to børn til følge, men oprindeligt er hun fra Rusland. Og hun bryder sig bestemt ikke om Putins invasion af Ukraine.

- At donere en skulptur var min måde at hjælpe ofrene for krigen på. Men de skal jo have pengene nu, mens de har brug for dem, siger hun.

Maria Koshenkovas skulptur, Crystal Rope, Black Circled, solgte for 22.610 kroner. De penge er nu indefrosset hos Lauritz.com. Foto: pr/Peter Vinther

I sidste uge røg auktionshuset i rekonstruktion, og med det er massevis af kunders penge blevet indefrosset. Det gælder også de 184.535 kroner fra Ukraine-auktionen.

Maria Koshenkova opfordrer nu Bengt og Mette Sundstrøm, henholdsvis bestyrelsesformand og direktør, til selv at punge ud og donere det omtalte beløb til Røde Kors.

- Jeg synes, de skal finde pengene i deres egne lommer. Det er under 200.000 kroner, og det må de have. De penge skal bare overføres til Røde Kors, for det kan de jo sagtens, siger hun.

'Vi beklager dybt'

Kunstnerne, der havde doneret til indsamlingen, levede længe i uvished om, hvorvidt de mange penge var nået til Røde Kors.

Først torsdag 29. juni - dagen efter rekonstruktionen blev officiel - sendte Lauritz.com en mail til de involverede, blandt andre Maria.

I en mailen, som Ekstra Bladet har set, lød det, at man med 'tungt hjerte' havde indefrosset pengene fra velgørenhedsauktionen.

