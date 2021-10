Journalisterne Maria Ressa og Dmitry Muratov vinder Nobels fredspris 2021.

Det meddeler Berit Reiss-Andersen, der er formand for Den Norske Nobelkomite.

Om journalisternes kamp for rettigheden til at udtrykke sig i deres respektive lande, Filippinerne og Rusland, siger komitéen:

'Maria Ressa og Dmitry Muratov er repræsentanter for alle journalister, der kæmper for dette ideal i en verden, hvor demokrati og pressefrihed har tiltagende ugunstige vilkår.'

Journalist Maria Ressa. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Om Maria Ressa, filippinsk journalist og kvinden bag det undersøgende, digitale medie Rappler, siger komitéen:

'Hun bruger sin ytringsfrihed til at afsløre magtmisbrug, vold og øget autoritarisme i sit hjemland, Filippinerne.'

Hun og hendes medie afdækkede, i tiden efter Rodrigo Duterte blev valgt til præsident, en række drab, der hang sammen med hans brutale krig mod narko.

Det er der siden lavet den populære dokumentar 'A Thousand Cuts' om, og om hvordan Maria Ressa blev mål for chikane.

Journalist Dmitry Muratov. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Dmitry Muratov, russisk journalist og chefredaktør for avisen Novaya Gazeta, får ligeledes prisen, og om det siger komitéen:

'Han får prisen for igennem årtier at have forsvaret ytringsfriheden i Rusland under tiltagende udfordringer vilkår.'

De lægger vægt på, at han trods drab og trusler aldrig har opgivet sit medies uafhængighed.

Blandt de nominerede var også den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, WHO og dens vaccineinitiativ, Covax, og Greta Thunberg.