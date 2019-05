Marianne så killinger blive smidt ud af kørende bil: - Det er helt, helt væk

Marianne og Janus Kyhl fra Ålsgårde er stadig rystede og i chok over en oplevelse, der tog sin begyndelse torsdag aften i sidste uge.

Ved halv otte-tiden havde Marianne Kyhl fået sent fri fra arbejde, og var blevet hentet i bil i Helsingør af sin søn.

Men da de lige var kørt ud på Strandvejen, så de noget, der fik dem til at bremse op, selvom gæsterne sad derhjemme og ventede, og bilen var fyldt med mad til aftenens selskab.

- Pludselig ser vi bare døren i passagersiden i bilen foran os blive åbnet, og to små killinger bliver smidt ud af den, fortæller Marianne Kyhl til Ekstra Bladet.

Det gik så hurtigt, at Marianne Kyhl knap nåede at ænse, hvad der foregik, men sønnen var helt sikker, og de to holdt straks ind til siden for at finde de to små, sorte katte.

- Den ene af dem forsvandt ind i noget buskads. Så jeg gik efter den anden, fordi den løb sådan, at der var en risiko for, at den ville løbe ud på vejen.

Måtte køre fra den anden killing

Flere gange komme Marianne Kyhl tæt på killingen, men hver gang blev den bange og løb væk. Lige indtil den løb hen til nogle huse, hvor den fik trængt sig selv op i en krog og ikke kunne slippe væk.

- Vi har selv hund og to katte, og har også haft killinger. Så jeg er vant til at have med dyr at gøre, og var ikke bange for at tage den op, selvom den hvæsede og viste kløer. Da jeg tog den ind til mig, fandt den lidt mere til ro.

I mellemtiden Havde Marianne Kyhls søn forsøgt at finde den anden lille killing, men den var løbet langt ind i et helt ufremkommeligt krat. Så til sidst måtte de give op og køre hjem til gæsterne med den ene killing.

- Vi måtte køre derfra, og jeg havde det vildt dårligt over, at vi måtte efterlade det lille dyr.

Hjemme i Ålsgårde sad killingen som en koalabjørn og klamrede sig til Marianne Kyhl. Hun fandt en skotøjsæske med et viskestykke og lagde den der, og inden længe blev den hentet af Dyreværnet, som i mellemtiden var blevet kontaktet.

Mange ude for at lede

Dagen efter havde familien svært ved at slippe tanken om den anden, lille killing, der formentlig stadig lå bange og forladt i buskadset.

Marianne Kyhls mand, Janus Kyhl, besluttede sig for at skrive om oplevelsen i et Facebook-opslag, som meget hurtigt blev delt vidt og bredt.

Samme dag, Store Bededag, tog de tilbage ud til buskadset for igen at lede efter killingen. Her fortalte en kvinde, som Marianne Kyhl kender af navn, at der allerede havde været rigtig mange ude for at lede efter den. Desværre uden held.

Men heldigvis opdagede Marianne Kyhl dagen efter, at den selvsamme kvinde, hun havde talt med ude ved buskadset, nu havde fundet den anden killing. Hun beskrev i en lukket, lokal Facebook-gruppe, at hun havde hørt katten mjave om natten, og havde haft held til at fange den ind og aflevere den til Dyreværnet.

- Jeg forstår bare ikke, at man kan få sig selv til at gøre det. Man kunne gøre så meget andet end at kaste dem ud af en bil. Det er jo helt, helt væk, siger Marianne Kyhl til Ekstra Bladet.

- Man kunne jo gøre det på en mere human måde, som at stille dem foran Netto eller ved Dyreværnet eller skrive et opslag på Facebook eller sådan noget. Når nu man har et dyr, bliver man jo nødt til at tage højde for, at det ikke kun er alt det hyggelige og rare. Der følger også sygdom og andet med, fortsætter Marianne Kyhl, der ligesom resten af familien håber, at opslaget og historien når ud til bilens fører, som måske får dårlig samvittighed og ikke finder på at gøre noget lignende igen.

Mandag aften har Dyreværnet lagt en række billeder af de to, små sorte killinger op på deres Facebook-side.

Her skriver de, at historien heldigvis har fået en lykkelig slutning, hvor de to killinger er blevet genforenet hos deres plejemor, som nu tager sig godt af dem.

Se Dyreværnets opslag her: