Mariannes advokat advarer: - Mange slagsmål forude

Kontanthjælpsmodtagere har fået deres penge tilbage, som de var blevet trukket for at handle over grænsen, men kampen er ikke slut endnu, lyder meldingen fra advokat Jan Schneider

Hun er lettet. Han er bekymret.

Marianne Haarnagel fik onsdag de penge, som hun var blevet trukket i ydelse for at smutte en tur i grænsehandlen i Tyskland, tilbage af Aabenraa Kommune.

Men selvom hun er lykkelig over, at hun nu har råd til at blive boende i det lille rækkehus i den sønderjyske by Tinglev, er hendes advokat mindre fortrøstningsfuld. Kampen er ikke vundet endnu, pointerer han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kontanthjælpsmodtager Marianne Haarnagel stod frem i Ekstra Bladet om gakkede grænseregler, nu fortæller hun om forløbet

Blot ét eksempel

Den 55-årige kontanthjælpsmodtager fik sagen om kommunens hårde fortolkning af de gakkede grænseregler til at rulle, da hun stod frem i Ekstra Bladet, hvor hun frygtede at straffen på knap 40.000 kroner ville sende hende på gaden.

Annonce:

I sidste uge satte beskæftigelsesministeriet så en midlertidig stopper for, at Aabenraa Kommune kunne sanktionere gruppen af kontanthjælpsmodtagere for en smuttur til grænsen, da den formentlig er imod EU-regler om fri bevægelighed.

- På Mariannes vegne er jeg selvfølgelig glad for, at det er lykkedes. Det har været en underligt kamp, må jeg sige. I et lidt bredere perspektiv er det selvfølgelig positivt, at lovgivningen er sat i bero, lyder det indledningsvist fra advokat Jan Schneider.

Han tog Marianne Haarnagels sag gratis efter Ekstra Bladets dækning, og selvom 1. halvleg ser ud til at være vundet, er kampen ikke slut, advarer han.

- Det grundlæggende problem er jo lovgivningen og den fortolkning, der har været. De problemer er jo ikke løst endnu, så jeg synes ikke, at man bare skal gå på juleferie og tænke, at alting er fantastisk.

Annonce:

- Det her er bare ét eksempel blandt mange på, hvordan rigtig mange borgere bliver behandlet af kommunerne i det her system. Det tænker jeg ikke, at den her sag bare løser, så der vil lægge mange kampe forude. I den her sag ligger der jo nu et lovgivningsarbejde forude, hvor man skal kigge på, om lovgivningen skal ændres, siger Jans Schneider.

Han sigere videre, at han håber, at politikerne vil ændre loven, da den 'er forkert og formentlig strider imod Danmarks internationale pligter'.

Kan gå to veje

Advokat Jan Scneider understreger ligeledes, at hans klient Marianne Haarnagel ikke kan føle sig sikker på, at hun ikke bliver sanktioneret igen i fremtiden.

- Loven er præcis den samme som for 14 dage siden. Derfor er jeg også nødt til at rådgive Marianne til at følge den måde, som kommunen fortolker den her lov på. Så folk er jo stadig voldsomt begrænset i deres muligheder, og det synes jeg da, er helt urimeligt.

Han tror dog ikke, at Marianne skal frygte at få sin sag endevendt af kommunen, selvom det før er set i lignende sager.

Annonce:

- Jeg synes, at hun skal tænke sig om. Det er min erfaring fra andre sager, at selvom man forvalter lovgivning, har systemet en eller anden form for følelser, og det kan gå to veje. Enten bliver man behandlet utrolig behageligt, fordi man er stået frem (i medierne, red.), men det kan altså også føre til, at alting bliver kigget efter i sømmene, slutter Schneider.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den nye beskæftigelsesminister om sagen. Ministeriet oplyste 9. december, at der er foretaget en endelig juridisk vurdering af reglernes forenelighed med EU-retten.