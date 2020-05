Marie kan ikke vende tilbage til højskolen: - Vi er blevet svigtet

- Jeg føler, vi er blevet svigtet i de her forhandlinger, siger Marie Valgreen, elev på Testrup Højskole.

Få timer inden, Ekstra Bladet fanger hende på telefonen, meldte regeringen ud, hvem der er omfattet af fase to af genåbningen af Danmark.

Her annoncerede Mette Frederiksen, at efterskolerne kan slå dørene op igen fra 18. maj.

Men højskolerne får ikke lov til at åbne.

Det er derfor en meget berørt Marie Valgreen, som sætter ord på skuffelsen.

- Allerede i går, da rapporten kom ud, og højskolerne ikke var med i beregningerne, tænkte jeg, at det gik i den forkerte retning, fortæller højskoleeleven og henviser til en rapport fra Statens Serum Institut, hvori det vurderes, hvordan Danmark kan genåbne.

- Men det kom virkelig bag på mig, at efterskolerne får lov at åbne, men at højskolerne ikke gør, siger hun.

Højskolernes opråb

7. april var Marie Valgreen med til at oprette en Facebook-gruppe ved navn 'HØJSKOLERNES OPRÅB'. Gruppen har til formål at forsøge at råbe politikerne op i håbet om, at eleverne kan få lov til at vende tilbage til deres højskoler.

Et håb, som langsomt svinder ind for Marie Valgreen.

- Mit ophold slutter 18. juni. Så hvis vi først kommer med i næste åbning, er det jo slut, siger højskoleeleven.

Hun under efterskoleeleverne, at de får lov at vende tilbage.

- Men jeg kan ikke se den sundhedsfaglige begrundelse for at åbne efterskolerne, men ikke højskolerne. Det virker som om, det i højere grad er en politisk beslutning om, at der er nogle ting, man hellere vil åbne, og at man måske har været nødt til at åbne efterskolerne, når nu man åbner for de store klasser i folkeskolen, siger Marie Valgreen.

For Marie Valgreen er hver dag derhjemme endnu en dag, hvor hun går glip af alle de små og store ting ved højskolelivet, hun inderligt savner.

- Vi går glip af fællesskabet, nærværet og den dannelse, det er at gå på højskole. Og så er der alle de små hverdagsting. Jeg savner at synge og spille musik med mine venner, fortæller hun.

- Det her højskoleophold er ikke noget, jeg kan gøre om. Jeg studerer på universitetet og har taget et halvt års orlov. Så det her er min eneste chance, slutter hun.

FAKTA: Disse brancher kan genåbne i fase 2 Der er torsdag aften landet en aftale mellem partierne om næste fase af genåbningen af Danmark. Åbningen i fase 2 kan ske forskellig tempo. Det betyder, at nogle kan åbne med det samme, mens andre må vente til 18. maj. Her er en oversigt over genåbningens fase 2. Disse må åbne med det samme Professionel idræt uden tilskuere kan åbne straks.



Udendørs idræts- og foreningsliv.



Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.



Flere privatansatte kan møde fysisk ind på arbejde. Disse kan åbne fra 11. maj Storcentre og hele detailhandlen. Disse kan åbne fra 18. maj Restauranter, caféer og lignende kan åbne dørene fra 18. maj. Statsminister Mette Frederiksen fortæller på pressemødet torsdag, at det også inkluderer værtshuse. Der er dog en række retningslinjer, der skal overholdes.



Eleverne fra 6.–10. klasse. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Det gælder også klubtilbud.



Efterskoler.



Folkekirken og trossamfund.



Ind- og udlån på biblioteker.



Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbner særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), erhvervsuddannelser (EUD) og Forberende Grunduddannelse (FGU). Kilde: Statsministeriet Vis mere Luk

