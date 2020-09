Marie-Louise rystet efter Mølbak-bombe

Vi undersøger Marie-Louise er testet positiv for coronavirus to gange. Men har hun haft virusen to gange? Eller hvad er forklaringen? Ekstra Bladet hjælper den kommende tid Marie-Louise med at undersøge sagen. Vis mere Luk

Det bliver ikke muligt for Statens Serum Institut at klarlægge, om Marie-Louise Kleszewski er det første tilfælde i Danmark, der har været smittet to gange.

Torsdag meddeler Statens Serum Institut nemlig, at en af de to positive coronatest, som den 41-årige sygeplejerske har fået foretaget, er blevet kasseret og dermed aldrig er nået frem til instituttet.

Ekstra Bladet har i en række artikler på vegne af Marie-Louise forsøgt at finde svar på hendes coronaforløb, hvor hun to gange på tre måneder har fået konstateret coronavirus.

Vigtig viden tabt

Det er dog ikke ensbetydende med, at hun har været smittet to gange, påpeger flere eksperter over for Ekstra Bladet.

Det ville undersøgelser af hendes prøver kunne give svar på. Derfor er det også en skuffet Marie-Louise Kleszeswki, der reagerer på nyheden om den kasserede test.

- Jeg tænker, hvad de har gang i? Har man overhovedet styr på situationen? Hvorfor smider man materiale ud, som er vigtig for forskningen og for befolkningen?

I en mail til Ekstra Bladet forklarer Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, at der var stort pres på sundhedsvæsnet i april, hvor Marie-Louise først blev testet positiv for corona.

Derfor blev flere prøver kasseret, før de nåede frem til instituttet.

'Vi vil gerne undersøge denne sag (og andre), men vi skal have skaffet materialet først. Derfor har vi også brugt de seneste dage på at finde ud af, om materialet stadig findes. Med hensyn til den første prøve fra den 10. april, så er materialet fra den desværre blevet smidt ud. Den blev taget på et tidspunkt, hvor der var maksimalt pres på hospitalerne, og derfor blev der smidt en del prøver ud i stedet for, at de blev sendt til SSI. Den kan derfor ikke undersøges yderligere,' skriver Kåre Mølbak.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Materiale fra denne coronatest er efterfølgende smidt ud. Privatfoto

Marie-Louise Kleszewski arbejder selv i sundhedsvæsnet til dagligt, og derfor kan hun sagtens relatere til, at der har været særdeles travlt på landets sygehuse i foråret, hvor samfundet lukkede ned.

Alligevel bør det have været indskærpet fra Statens Serum Institut, at der var brug for alle tests, mener hun.

- Jeg er forundret over forløbet. Det er jo ikke særlig smart at smide prøver ud. Det er simpelthen så mærkeligt.

Ekstra Bladet vil nu undersøge, hvor mange tests der er blevet kasseret, og hvilken betydning det har for forskningen og forståelsen af coronavirus.