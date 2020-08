Marie-Louise testet positiv for coronavirus to gange

Ingen i Marie-Louise Kleszewskis familie har været ramt af coronavirus, selvom hun har været syg ad to omgange over tre måneder

Marie-Louise er testet positiv for coronavirus to gange. Men har hun haft virusen to gange? Eller hvad er forklaringen?

Det gik verden rundt, da et hold forskere fra Hongkong 24. august kunne konkludere, at en patient har været smittet med corona to gange.

Samme tilfælde kan allerede være kommet til Danmark. 41-årige Marie-Louise Kleszewski fra Nykøbing Falster kan over for Ekstra Bladet fremvise to positive tests - med flere måneders mellemrum.

11. april blev hun testet positiv for coronavirus. Efter længere tids sygdomsforløb blev hun rask og vendte atter tilbage på jobbet som sygeplejerske i hjemmeplejen. I juli var den så gal igen.

Marie-Louise Kleszewski blev testet positiv for coronavirus første gang 10. april. Privatfoto

For præcis tre måneder efter at hun første gang havde fået konstateret virussen, blev hun igen testet for corona. Testen viste sig at være positiv.

I sommerferien måtte Marie-Louise Kleszewski derfor nok en gang lægge sig syg med coronavirus i fem dage, skønt hun et par uger forinden var kommet sig oven på et voldsomt sygdomsforløb.

- Jeg var syg fire uger første gang, jeg var smittet, erindrer hun.

Den 41-årige sygeplejerske ved ikke, hvordan hun blev smittet, men det skete formentlig på arbejdspladsen. En dag vågnede hun bare med massiv hovedpine.

- Det havde jeg aldrig prøvet før. Så fik jeg influenzasymptomer og en enorm svimmelhed. Jeg kastede op og havde ømhed i hele kroppen. Da det så stilnede af, begyndte jeg at miste mine smagsløg og lugtesans. Svimmelheden var der fortsat.

- Så blev jeg frisk og gik på arbejde, så min familie og alt det der. Pludselig blev jeg syg igen. Jeg fik ondt i halsen og havde de samme symptomer.

En ny test gav samme resultat. Marie-Louise Kleszewski havde coronavirus.

I juli blev Marie-Louise Kleszewski igen testet positiv for coronavirus. Privatfoto

I sidste uge kunne forskere i Hongkong for første gang i en offentliggjort rapport dokumentere, at en person er blevet smittet med coronavirus for anden gang.

Der er tale om en 33-årig mand fra netop Hongkong. Han blev i april udskrevet fra et hospital i millionbyen efter at have været smittet med virussen.

Da han tidligere i august vendte hjem fra en rejse i Spanien, blev han testet positiv for virussen endnu en gang. I rapporten slår Kelvin Kai-Wang To, klinisk mikrobiolog ved University of Hongkong, fast, at infektionen var forårsaget af en ny virus.

Marie-Louise Kleszewski har længe spekuleret over, om det samme kunne være tilfældet for hende.

- Jeg har skrevet til en overlæge på Næstved Sygehus, om det kunne passe, at jeg havde covid-19 to gange. Lægen sagde, at det var ret sandsynligt, siger hun.

Ekstra Bladet har talt med flere eksperter om Marie-Louises sag. De mener, at der er sandsynligt, at den 41-årige sygeplejerske kan have været smittet med coronavirus to gange.

