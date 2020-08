Marie-Louise testet positiv to gange: Tre forklaringer

Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet, kan heller ikke afvise, at Marie-Louise har været smittet to gange.

- Typisk vil det være sådan med alle infektioner, at man har en grad af immunitet, men så er der ganske få, der vil kunne smittes igen. Så man kan ikke udelukke, at det danske tilfælde også har været smittet to gange.

- Har du førhen hørt om, at danskere har haft to positive test med så mange måneders mellemrum?

- Nej. Men det er vigtigt at understrege, at når man tester, tester man for, om der er spor af virussen. Det er ikke helt det samme, som at det er en virus, der kan sprede sig. Nogle gange bliver den længere i kroppen, end man har smitsom virus i sig. Derfor skal der virkelig grundig test til, før man kan lægge hovedet på blokken og sige, at det her stensikkert er to forskellige smittetilfælde.

- Men mener du så, at sygdommen kan ligge latent i kroppen og blomstre op igen, så man kan føle sig rask mellem to sygdomsforløb?

- Nej. Det kan den ikke.

- Kan Marie-Louise have dannet antistoffer, men samtidig være blevet smittet to gange?

- Man kan godt have dannet antistoffer og så blive smittet igen. Det har Hongkong-patienten sikkert også gjort. I de her ganske sjældne tilfælde har det ikke været nok til at udøve beskyttelse. Vi begynder at høre om folk, der har fået corona igen, men anden gang har symptomerne været mildere. Det vil sige, at antistofferne beskyttede delvist som i dit eksempel.