Marie-Louises prøve destrueret: - Virkelig ærgerligt

Vi undersøger Marie-Louise er testet positiv for coronavirus to gange. Men har hun haft virusen to gange? Eller hvad er forklaringen? Ekstra Bladet hjælper den kommende tid Marie-Louise med at undersøge sagen.

Det er en skam for forskningen, at prøver, der har vist, at danskere var smittet med coronavirus, er blevet kasseret.

Det mener Allan Randrup, der er førende virolog ved Københavns Universitet, efter Ekstra Bladet kan fortælle, at Marie-Louise Kleszewskis første positive coronatest fra 10. april er blevet destrueret.

- Netop i en situation som den her er det virkelig ærgerligt, at vi ikke har prøverne, så vi kan sammenligne.

- Der er jo to elementer i det. Dels at finde ud af, om det er en reinfektion, eller om det er den samme infektion, hun har haft hele tiden, og dels at finde ud af, om der er nogen ændringer i den her virus, som kunne forklare, at hendes immunitet ikke fungerer.

Bombe fra Mølbak: Marie-Louises første coronatest destrueret på hospitalet

Også Christian Wejse, der er afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet, synes, det er en skam, at man ikke har begge prøver.

- Det er da ærgerligt. Jeg troede faktisk, at man havde beholdt prøverne.

- Jeg forstår sådan set godt, at man ikke har gemt prøverne på alle de 17.000 danskere, der er testet positive. Men jeg troede egentlig, at man havde gemt dem alligevel, siger Christian Wejse.

Marie-Louise testet positiv to gange: Tre forklaringer

Håber på ændring

- Jeg tror ikke, at der var nogen på det tidspunkt, der havde klarsyn nok til at tænke over, at vi kunne stå i den situation, vi står i nu, hvor vi kunne have brug for den information, siger Allan Randrup.

- Jeg tror ikke, at man fremover vil gøre det samme, og det er jo det, vi så må forholde os til.

Christian Wejse håber også, at den procedure ændrer sig i fremtiden.

- Jeg havde håbet, at vi kunne få afklaret, om vi havde det første tilfælde i Danmark, der er smittet to gange.

- Men jeg håber, at man fremover er opmærksom på, at det er vigtigt at lagre prøverne, siger han.

Mange prøver smidt ud

Det var i en mail til Ekstra Bladet, at Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, skrev, at prøven sammen med mange andre blev smidt ud.

'Med hensyn til den første prøve fra den 10. april, så er materialet fra den desværre blevet smidt ud. Den blev taget på et tidspunkt, hvor der var maksimalt pres på hospitalerne, og derfor blev der smidt en del prøver ud i stedet for, at de blev sendt til SSI. Den kan derfor ikke undersøges yderligere.'

Det er hospitalet, der har indsamlet prøverne, som altså ikke har sendt dem videre til Statens Serum Institut.