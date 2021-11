Marie rystet over forhold på bosted: - Krænkende for et menneske

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Indbrud, tyveri og urimelige forhold.

Sådan beskriver 64-årige Marie Fisker fra Skanderborg det bosted for udsatte borgere i Aarhus-forstaden Tilst, hvor hendes to år yngre bror bor.

For godt tre uger siden oplevede hendes bror at have indbrud i sin lejlighed. Her blev flere værdigenstande stjålet. Tidligere i år oplevede broren, der lider af paranoid skizofreni og alkoholmisbrug, at få stjålet sin medicin-kasse.

Kommunen tilbyder hendes bror til et specialiseret bosted i Viborg, men det er ikke godt nok, mener Marie Fisker. Hun vil have en løsning for sin bror inden for kommunegrænsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Medicin-kasse blev stjålet 28. februar i år og efterfølgende fundet i en nærtliggende skov. Privatfoto

Vådt sengetøj

Og det skal ikke være bostedet Tilst Søndervej i Aarhus Kommune, hvor han bor nu.

Her har hun nemlig oplevet, at vådt tøj bliver smidt på gulvet ved siden af vasketøjskurven, eller at en madras med gennemtisset sengetøj får lov at ligge på brorens terrasse i flere uger.

- Det er jo krænkende for et menneske at blive udsat for sådanne forhold, siger Marie Fisker til Ekstra Bladet.

- Men hjemmehjælperen svarede bare, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre med madrassen. Så spurgte jeg ham, om han også ville have gjort sådan hjemme hos sig selv? Det er omsorgssvigt, fortsætter hun.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Brorens topmadras med lagen lå ifølge Marie Fisker på terrassen i mindst to uger. Privatfoto fra 4. maj 2021

Sådan fandt hun sin brors tøj ligge på gulvet en dag, hun besøgte ham. Snavsetøjskurven står halvtom ved siden af. Privatfoto fra 6. november 2020

Tyveri og låsesmed

Marie Fisker fortæller, at hun gentagne gange har udtrykt behov for at få tilknyttet vagter, døgnbemanding eller overvågningskameraer ved bostedet, men uden held.

I foråret truede hun så med at sætte kamera op i sin brors lejlighed for at dokumentere de mange tyverier, der ifølge Marie Fisker sker på ugentlig basis.

- Han havde i længere tid sagt, at en anden beboer ofte stjal mad fra hans køleskab, fordi han kunne låse sig ind. Ved et tilfælde kommer jeg så til at åbne den anden beboers postkasse, fordi nøglen passer. Så finder vi ud af, at den anden persons nøgle også passer til min brors lejlighed, fortæller hun.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en mail fra 17. marts 2021, hvori en af socialpædagogerne beder en låsesmed komme og skifte låsen hos broren med den begrundelse, at 'nogen har kunnet låse sig ind i (..) - og har taget noget, så derfor må vi sikre os'.

I en senere mail til Marie Fisker skriver Kathrine Hjelmerud, den daværende leder for Sociale Forhold i Aarhus Kommune, 12. april, at 'låsesmeden har genoprettet fejlen'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere af brorens ting blev flyttet fra hans lejlighed og ud i et fællesrum, mens han var indlagt på Skejby Sygehus. Privatfoto fra 23. marts 2021

Tømte hans lejlighed

På nogenlunde samme tid bliver broren, der er stærkt alkoholiseret og lider af forskellige sygdomme, indlagt på hospitalet.

Da han bliver udskrevet og vender tilbage til bostedet, står hans lejlighed næsten tom.

- De siger til mig, at det er for at give hjælperne plads til at arbejde, men man kan jo ikke på den måde flytte alle hans ting ud i et fællesrum, hvor de andre beboere også har nøgle til. Nu er flere af de ting blevet stjålet, siger Marie Fisker.

Artiklen fortsætter under billedet ...