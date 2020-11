Mark Zuckerberg kan tjene kassen på gravide danskeres data: - En fejl

Prøvesvar fra gravide danske kvinder er blevet guld værd for et amerikansk forskningscenter med Facebooks grundlægger, Mark Zuckerberg, i spidsen

172 danske kvinder er blevet omdrejningspunktet i en sag, der trækker tråde til den amerikanske medicinalindustri og mangemilliardæren Mark Zuckerberg.

Det skriver DR.

Kvinderne er en del af et stort forskningsprojekt for gravide under Statens Serum Institut, som har indsamlet prøver af kvindernes blod, spyt og urin. De mange prøver skulle bruges til at undersøge, om det var muligt at forudsige graviditetskomplikationer eller for tidlig fødsel.

Guld værd

Men prøverne blev ikke på danske hænder. De blev sendt til USA for at blive undersøgt af forskere på Stanford University.

Og her er de blevet guld værd.

Prøveresultaterne fra de danske kvinder er nemlig endt med at danne grundlag for en opfindelse, der potentielt kan give kæmpeindtægter til et forskningscenter stiftet af Facebook-ejer Mark Zuckerberg.

Det viser dokumenter, som DR har fået adgang til.

Det er dog ikke kun Zuckerberg, der kan se frem til at tjene endnu flere penge; også den daværende direktør for Statens Serum Institut, Mads Melbye, kan se frem til at blive forgyldt.

Dobbeltrolle

Som direktør for Statens Serum Institut stod Melbye i spidsen for forskningsforsøget. Hvad han ikke fortalte sin arbejdsgiver, var dog, at han sideløbende havde sikret sig et patent til at kunne udnytte den indsamlede data kommercielt.

I 2018 indgik The Chan Zuckerberg Biohub med Mark Zuckerberg i spidsen en aftale med et firma, der skulle færdigudvikle prøvesvarene, så de på sigt kunne blive masseproduceret og solgt til resten af verden.

Og firmaet? Det var stiftet af selvsamme Melby, skriver DR.

Undersøgelse af tidligere SSI-direktør har kostet ti millioner

Først i 2018 blev Statens Serum Institut underrettet om Mads Melbyes dobbeltrolle i forskningsprojektet.

Sagen førte til, at der på Kammeradvokatens opfordring blev indledt en afskedigelsesag mod Melbye.

Undersøgelse til millioner

Det skabte store overskrifter, da det tidligere på året kom frem, at der var brugt ti millioner skattekroner på at få Kammeradvokaten til at undersøge sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mads Melbye stoppede som direktør for SSI i sommer. Foto: Ritzau Scanpix

Der blev ifølge Kammeradvokaten fundet 'alvorlige' overtrædelser af habilitetsregler i forbindelse med ansøgninger om hiv-patenter og forhandlinger om en licensaftale med Serum Institute of India.

Mads Melbye har tidligere udtalt, at han var rystet over, at Kammeradvokaten skulle indlede en undersøgelse. Han endte dog med at træde tilbage i sommeren 2020.

Direktør i Statens Serum Institut fratræder sin stilling

SSI erkender fejl

For at få lov til at sende danskeres sundhedsdata ud af landet kræver det normalt, at de udenlandske samarbejdspartnere underskriver en aftale om, hvem der har ret til prøverne, og hvad de skal bruges til.

Selv erkender Statens Serum Institut, at overførslerne er sket i strid med gældende dataregler.

'Vi kan kun beklage, at vi ikke har været den tillid værdig, som blev vist os fra de personer, der stillede biologisk materiale og persondata til rådighed for forskningsprojekter, hvor reglerne ikke blev overholdt,' skriver SSI blandt andet til DR.

Kammeradvokaten vil have direktør for seruminstitut fyret

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra SSI.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mads Melbye, men dette har i skrivende stund ikke være muligt.

Ekstra Bladet har også spurgt den tidligere direktør, hvad han tænker om, at kvinderne, der deltog i forskningsforsøget, aldrig fik at vide, at deres data endte i Mark Zuckerbergs hænder.

Direktør for Statens Serum Institut fritaget for tjeneste