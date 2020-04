Markant nødråb fra svensk felthospital

Ikke langt fra Danmark kommer der nu et markant opråb.

SVT Nyheter Väst har talt med en række svenske læger, som ifølge mediet samstemmigt giver et særdeles kritisk billede af situationen på felthospitalet, som er opstillet i Gøteborg.

Man har placeret meget syge coronasmittede patienter i det nyopstillede telt, og det advares der nu om fra lægerens side.

Svenske SVT har talt med en række læger, som ønsker at være anonyme.

De forstår ikke, at man vil flytte alvorligt syge hen på felthospitalet og risikere deres liv på grund af de dårlige forhold. Det kaldes sågar et eksperiment, hvor man leger med mennesker liv.

Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Der er ikke rindende vand eller afløb, og patienterne ligger for tæt, er nogle af de praktiske kritikpunkter. Derudover er der ringe ventilation samt umoderne respiratorer.

Driftleder Henrik Sundeman forklarer, at man har taget en runde sammen med personalet for at sætte fingrene på ting, der ikke fungerer, men understreger, at man ikke må sammenligne felthospitalet med en almindelig intensivafdeling.

- Det gælder om at indse, at vi står i en meget svær situation, som er unik for Sverige, og for os er det vigtigt at sikre, at patienterne får den bedste mulige pleje, og at vi hurtigt kan lave ændringer, så vi kan redde liv, siger han ifølge Aftonbladet.

Han påpeger, at de patienter, der er allerhårdest ramt bliver flyttet til den normale intensivafdeling.

Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Ledende overlæge, Per Karlsson, mener, at det er smart at bruge teltet nu.

- Den samlede vurdering er, at det er godt, at vi bruger teltet nu, mens der stadig er roligt. Så kan vi se, at de forskellige ting fungerer, inden vi kommer i en situation, hvor det er virkelig hårdt, siger han til SVT.

Henover weekenden har ni patienter været indlagt på felthospitalet i Gøteborg, men tirsdag skal der være plads til 36.

Felthospitalet i Stockholm har endnu ikke haft behov for at tage patienter ind.

I Danmark har man ikke opstillet felthospitaler, men til gengæld har man sendt et til Italien for at hjælpe dem - læs mere her