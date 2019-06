Markant talskvinde forlader sit job i Det Hvide Hus

Talskvinde for Det Hvide Hus Sarah Sanders fratræder sin stilling

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sarah Sanders forlader stillingen ved udgangen af juni.

- Hun er en helt særlig person med ekstraordinære talenter, som har gjort et fantastisk stykke arbejde!

- Jeg håber, at hun beslutter at gå efter posten som guvernør for Arkansas - hun ville være fantastisk, skriver Donald Trump på Twitter.

Det fremgår ikke af Donald Trumps udmelding, hvem der skal følge efter Sarah Sanders i stillingen som pressetalsmand for Det Hvide Hus.

Den afgående talskvinde arbejdede for Donald Trump, allerede før han blev præsident, hvor hun var blandt hans kampagnemedarbejdere op til præsidentvalget i november 2016.

Som talskvinde for Det Hvide Hus har hun været en af Donald Trumps nærmeste medarbejdere. Hun tiltrådte stillingen i august 2017, hvor hun efterfulgte Sean Spicer, der valgte at trække sig fra posten.

Inden da var hun vicepressetalsmand og havde allerede afholdt flere pressemøder i Det Hvide Hus som stedfortræder for Sean Spicer.

Sarah Sanders er 36 år og kommer fra staten Arkansas.