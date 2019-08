Markant vejrskifte: DMI udsender varsel

Efter flere nætter med høje temperaturer er der nu et markant vejrskifte på vej.

- Øst for Storebælt har vi en risikomelding ude om skybrud. Det betyder, at vi tror, der kommer kraftige byger, men vi regner med, de fleste kommer til at holde sig lige under skybrudskriteriet, som er 15 millimeter på en halv time, siger Jesper Eriksen fra DMI til Ekstra Bladet.

- Vi kan se nogle kraftige byger over Sjælland nu, men det har ikke ramt de steder, hvor vi har en målestation, så vi ved i princippet ikke, hvor meget de kaster af sig.

Hvis jyderne troede, at de vil slippe for en våd hilsen fra vejrguderne, tager de dog grueligt fejl.

- Der er et større nedbørsområde på vej over Fyn og Jylland. Det rammer engang ved 01-tiden i nat. Her er der også risiko for lokale skybrud og torden, oplyser Jesper Eriksen.

- De har det fredeligt nu, men jeg kan se på radaren, at der er noget på vej.