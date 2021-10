Markedet dykker: Det skal du gøre

Dansk er godt - men ikke udelukkende

Det er umuligt helt at gardere sig mod dyk på aktiemarkedet, men der er noget, man kan gøre for at forsøge at mindske tabet under en korrektion.

- Det gælder om at have så god en spredning som muligt, fortæller Tine Choi Danielsen.

- Vi danskere elsker vores aktiemarked, blandt andet fordi det er selskaber, vi kender. Men set ud fra et investeringsmæssigt perspektiv er det en dårlig idé kun at købe danske aktier.

De 25 selskaber, der er i det danske eliteindeks, dækker nemlig slet ikke over alle de sektorer, som findes i det globale marked.

- Derfor bør man sørge for at have en grundportefølje, hvor man har bred eksponering til globale aktier. Det kan være ved at købe sig ind i for eksempel en indeksfond. Så har man bedre eksponering til alle regioner og sektorer, siger Tine Choi Danielsen.