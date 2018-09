Marks hund blev bortført i Aarhus: Nu vælter pengene ind

Den amerikanske hundeejer Mark Saccoccio betalte 20.000 kroner til 'bandemedlemmer' for at få sin elskede bortførte hund Hector tilbage. Nu samler danskerne ind til ham

Amerikanske Mark Saccoccio vågnede torsdag morgen op til sit værste mareridt. Hans elskede hund Hector var blevet stjålet fra hans bil i løbet af natten.

Heldigvis fik Mark torsdag aften sin højtelskede hund tilbage. Men det var ikke omkostningsfrit. Mark måtte betale to drenge fra Aarhus-ghettoen Gellerup 20.000 kroner for at få sin bortførte hund tilbage. Nu har gavmilde danskere samlet over 25.000 kroner ind til Mark og hunden Hector.

- Jeg er uden ord. Det er fuldstændig fantastisk. Selvom jeg aldrig har bekymret mig om pengene, er det en overvældende strøm af omsorg, som jeg er blevet mødt med af det danske folk, siger Mark Saccocio, da Ekstra Bladet fortæller ham om indsamlingen.

Betalte løsepenge

Da Mark Saccoccio ankom til Danmark fra New Jersey onsdag aften, tjekkede han ind på Aarslev Kro ved Brabrand. Mark Saccoccio lod sin to-årige hund Hector sove i et bur i en lejet bil på kroens parkeringsplads uden at tænke nærmere over det.

Næste morgen var bilruden knust, døren åben og hunden væk. Han efterlyste Hector på sin Facebook-profil, og reaktionerne var mange. Ét tip bar frugt, idet en politihund nemlig tidligere i år var blevet stjålet i Aarhus-bydelen Brabrand.

Mark lejede straks en bil og tog ud til området på egen hånd for at lede efter Hector.

- Jeg gik rundt og tiggede folk om hjælp og viste dem billeder af Hector, siger han.

Uden for Bazar Vest i Gellerup, mødte han to unge drenge, som fortalte, at de vidste, hvem der havde hans hund.

- Drengene fortalte, at det var nogle bandemedlemmer, og at jeg skulle hæve 20.000 kroner, hvis jeg ville have min hund igen. Jeg fortalte dem, at jeg ikke er en rig mand, men at jeg ville gøre alt for at få fat i pengene, siger Mark.

Mark Saccocio tog derfor rundt i fem bankautomater, hvor han hævede løsepengene til Hectors kidnappere, som han fortæller, præsenterer sig selv som bandemedlemmer. Derefter fik han sin elskede hund hjem.

Hector er to år gammel, og bor i New Jersey i USA. (Privatfoto)

Skulle have godt indtryk af Danmark

Den 37-årige hundefører i Forsvaret Jesper Andersen læste om Marks situation, og han besluttede straks at lave en indsamling, så Hectors ejer ikke selv skulle betale for at få sin hund hjem.

- Jeg ved, hvor meget man elsker sin hund, og hvordan den føles som familie. Derfor kunne jeg sagtens sætte mig ind i, hvordan Mark måtte have haft det, da han troede, at han aldrig skulle se sin hund igen. Jeg ville ikke have, at han skulle have et dårligt indtryk af Danmark, og derfor startede jeg indsamlingen, siger Jesper Andersen, som selv har to hunde af samme race som Hector.

Ifølge Mark Saccocio er Hector er i god behold og har ikke lidt overlast af kidnapningen. (Privatfoto)

Jesper startede indsamlingen torsdag aften, og allerede næste morgen var der samlet over 25.000 kroner ind fra danskere landet over til Mark og Hector.

- Det er gået over al forventning. Det er tydeligt, at der er mange danskere, som er berørte af Mark og Hectors situation. Nu skal jeg bare have fat på Mark, så vi kan give ham pengene, inden at han rejser hjem til USA, lyder det fra Jesper Andersen, der bor i Nordjylland.

Danskernes hjælp betød alt

Ifølge Mark Saccoccio er Hector er i god behold og har ikke lidt overlast af kidnapningen.

- Det, der startede som en forfærdelig situation, er fuldstændig vendt. Jeg har fået mere støtte, end jeg nogensinde havde kunnet drømme om. Det er fuldstændig utroligt. Uden hjælp fra danskerne, politiet og medierne var jeg aldrig blevet genforenet med min elskede Hector, fortæller Mark Saccocio.

Mark Saccoccio og hunden Hector, som er af racen belgisk malinois, havde rejst hele vejen fra New Jersey til Danmark for at hjælpe det amerikanske landshold, der skal deltage i verdensmesterskabet for schæferhunde i Randers i næste uge, og det vil de stadig gøre.

- Nu skal vi bare nyde Danmark sammen og støtte vores amerikanske venner til VM, som vi havde planlagt, afslutter en glad og lettet Mark Saccocio.

Ekstra Bladet har forsøgt, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi.