Marks hund bortført: Måtte betale 20.000 kroner til 'bandemedlemmer'

Den amerikanske ejer Mark Saccocio fortæller til Ekstra Bladet, at han betalte 20.000 kroner til to drenge, der herefter førte ham til hans hund i Gellerup

Den amerikanske hundeejer Mark Saccocio, har her til aften fået sin højtelskede hund Hector tilbage.

Da han ankom til Danmark onsdag aften, tjekkede han ind på Aarslev Kro ved Brabrand. Mark Saccoccio lod Hector sove i et bur i sin lejede bil på kroens parkeringsplads uden at tænke nærmere over det.

Næste morgen var bilruden knust, døren åben og hunden væk.

Ejeren tog sagen i ejen hånd

Mark Saccocio skrev et Facebook-opslag, hvor han efterlyste hunden, og det gav et tip om, at politihunden Pablo der tidligere i år var blevet stjålet i Aarhus-bydelen Brabrand.

Han lejede derfor en ny bil og tog straks derud for at finde sin hund.

- Jeg gik rundt og tiggede folk om hjælp og viste dem billeder af Hector, siger han.

Uden for Bazar Vest i Gellerup, mødte han to unge drenge, som fortalte, at de vidste, hvem der havde hans hund.

- Drengene fortalte, at det var nogle bandemedlemmer, og at jeg skulle hæve 20.000 kroner, hvis jeg ville have min hund igen. Jeg fortalte dem, at jeg ikke er en rig mand, men at jeg ville gøre alt for at få fat i pengene.

Betalte løsepengene

Mark Saccocio tog derfor rundt i fem bankautomater, hvor han hævede løsepengene til Hectors kidnappere.

- Jeg var meget nervøs, og jeg troede, at de ville snyde mig, men min hund er det vigtigste for mig, så jeg tog chancen, siger han.

Han mødte drengene igen foran en boligblok i Gellerup. Han havde gemt løsepengene i underbukserne, som han overleverede til drengene, der herefter gik ind og hentede den bortførte hund.

- Da jeg så min hund komme ud af døren, kaldte jeg på på ham, og han rev sig løs af snoren og endte i mine arme, siger han.

Dybt taknemlig

Hector er i god behold og har ikke lidt overlast ifølge Mark Saccocio. Han er ligeglad med pengene, nu hvor han har fået sin hund tilbage.

- Det vigtigste er, at jeg har ham igen. Jeg kan stadig ikke forstå, at det lykkedes mig at finde ham, siger han og fortæller, at han er taknemmelig for al den hjælp han har fået.

- Det har været en enormt hektisk dag, men nu hvor jeg har ham tilbage, indser jeg, at det har været helt utroligt så meget hjælp, jeg har fået fra så mange danskere, siger han.

Efterforskningen er lige nu i fuld gang, og Østjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de gerne vil høre fra vidner, der har set noget eller i øvrigt har kendskab til sagen.

'Vi har samlet beviser på stedet og har flere spor, vi går efter. Vi er bekendt med at hunden er tilbage hos sin ejermand. Hunden er i god behold. Vi vil naturligvis gerne høre fra vidner, der har set noget, eller i øvrigt har kendskab til sagen. Hvis man har oplysninger, kan man give dem til politiet ved at ringe 114', udtaler vagtchef René Ludvig.

Hector skal ikke deltage i VM for schæferhunde, da den er en belgisk malinois. Belgisk malinois er en race, der ofte bruges til at træne og uddanne schæferhunde på topplan, og det er netop som træningshund, Hector er taget med til Danmark.

Hector er to år gammel og bor i New Jersey i USA.

100.000 kroner dyr hund

Vivi Gilsager, som er hovedorganisator for VM i schæferhund i Danmark, kalder hundetyveriet for en katastrofe. Desværre er det ikke første gang, at hunde bliver stjålet op til konkurrencerne.

- I Danmark plejer det ikke at være sådan, at folk får stjålet hunde op til konkurrencerne, men det sker. De hunde, der kvalificerer sig til verdensmesterskabet, og som er uddannet godt, kan koste mellem 100.000 og en halv million.

Hector er to år gammel, og skulle ikke deltage i verdensmesterskabet. Men fordi det er en hund, der er ved at blive trænet op til konkurrenceniveau, er han omkring 100.000 kroner værd, vurderer Vivi Gilsager. Hundens pris er dog det sidste, det betyder noget for Mark Saccoccio.

Marks værste mareridt blev til virkelighed